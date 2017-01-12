Задолженность населения за коммуналку уже почти 20 млрд грн – людям нечем платить. Мы требуем ввести запрет на рост тарифов и снизить их в два раза, - Вилкул

Народный депутат Александр Вилкул потребовал от парламента ввести мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов и снизить их в два раза. Соответствующие законопроекты, поданные Александром Вилкулом и его коллегами, находятся в Верховной Раде, но провластная коалиция блокирует их принятие.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«По информации Госстата уровень оплаты населения за коммунальные услуги в ноябре 2016 года составил только 64,6%, за 11 месяцев 2016 года на уровне 86,7%, в то время как еще в сентябре по итогам 9 месяцев показатель был 95,4%. Люди получили шоковые платежки за ноябрь и не могут платить по грабительским тарифам. На фоне того, что происходит в стране, просто чудовищным является то, что коалиция не хочет рассматривать поданные мною и коллегами законопроекты еще в марте 2015 года. Так дальше продолжаться не может. Власть должна перестать издеваться над людьми и принять наши предложения. Только так мы спасем страну от новых потрясений», - сказал Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что сейчас власть идет по такому сценарию: загнать людей в долги из-за невозможности оплачивать огромные долги за коммуналку, а потом отобрать у них квартиры и перекупить их себе же за копейки.

«Поэтому я также внес в парламент законопроект о запрете на выселение людей из единственного жилья за долги по коммуналке», - сказал Вилкул.

Так, по итогам ноября 2016 года общая сумма задолженности за коммуналку увеличилась на 11,6% до 19,1 млрд. грн (рост в октябре на 14,6%). Если в 10 регионах уровень расчетов за услуги ЖКХ по итогам 11 месяцев все еще превышает 100% (благодаря превышению субсидий начисленной суммы за услуги ЖКХ получателям субсидий), то в отдельных регионах уровень оплаты не дотягивает даже до 50%. К примеру, уровень оплаты услуг ЖКХ в Сумской и Ивано-Франковской областях составил 38% и 44% соответственно.

«Предложенный правительством механизм – договора о реструктуризации и погашению долгов работает очень слабо. За 11 месяцев по ним поступило только 152,5 млн. грн. платежей, в то время как рост задолженности только за ноябрь составил 2 млрд. грн. Это не метод решения проблемы. Чтобы повысить уровень оплаты за услуги ЖКХ нужно формировать прозрачные тарифы, внедрять энергосберегающие технологии и обеспечивать 100% украинских семей счетчиками газа, тепла и воды. Люди должны знать, за что они платят и сколько это в реальности стоит», - сказал нардеп.

Он обратил внимание на то, что в платежках за зимние месяцы суммы будут еще больше по сравнению с ноябрем, когда была нулевая температура на улице. Если средний размер платежа в ноябре одного домохозяйства составил 1157 грн., то в зимние месяцы его размер увеличится еще как минимум на 20-30%.

«Провластная коалиция должна немедленно принять меры и снизить тарифы, иначе рост задолженности за услуги ЖКХ вырастет еще больше. Я обращаюсь к коллегам из провластных партий вспомнить о том, что люди выбирали их для защиты, в надежде на лучшее, а не для того, чтоб выжимали из них последнее», - подчеркнул Вилкул.

