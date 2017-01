| Политика | 21:07 | 19.01.2017 Встречи в Вашингтоне показывают, что в основе государственной политики должен быть, прежде всего, национальный прагматизм. Это то, чего нужно научиться Украине,- Александр Вилкул По итогам первого дня в рамках рабочей поездки в Вашингтон народный депутат Украины, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул сообщил, что встречи в Вашингтоне показывают, что в основе государственной политики должен быть, прежде всего, национальный прагматизм. Это то, чего нужно научиться Украине. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. «Мир меняется. И это шанс для Украины, если эффективно и прагматично работать с новой реальностью. В мире реально есть несколько геополитических игроков, от решений которых во многом зависит будущее Украины. И договариваться в итоге придется со всеми. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но один из ключевых – Америка», - сообщил он. Александр Вилкул добавил, что в США – новый президент – Дональд Трамп. На сегодня до конца не ясно, какой будет его политика по отношению к Украине, но ясно, что не такой, как была у предыдущей администрации. «Плюс Евросоюз столкнулся с колоссальными внутренними проблемами, начиная от BREXIT и заканчивая беженцами и экономикой. И нельзя допустить, чтобы судьба Украины решалась без нас на геополитическом уровне», - добавил Александр Вилкул. Нардеп подчеркнул, что Украина не должна стать частью «международных сделок» без соблюдения наших национальных интересов. «Какие это должны быть интересы? Национальный прагматизм. В интересах Украины сохранить целостность, закончить войну. Получив экономическую поддержку и рынки, восстановить экономику, создать рабочие места, повысить уровень жизни людей. В современном многовекторном мире нельзя впадать в крайности и жить философией «зрад и перемог». Мир сложнее», - сказал Вилкул. Он отметил, что для соблюдения национальных интересов необходимо вести прямой диалог. «Над этим и работаем», - подчеркнул нардеп. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

