Вилкул рассказал, что происходило в кулуарах Вашингтона во время инаугурационных мероприятий нового президента США Дональда Трампа

Народный депутат, Глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул, который сейчас находится в рабочей командировке в Вашингтоне, подчеркнул, что процесс передачи власти в США «не трагедия, а всего лишь процесс».

Сообщает пресс-служба народного депутата.

«Расскажу, что происходило в «кулуарах» инаугурационных мероприятий в Вашингтоне.

Несмотря на то, что на улице проходили акции противников Трампа, сенаторы и конгрессмены спокойно обсуждали будущее Америки. Процесс передачи власти в США - не трагедия, а всего лишь процесс. В этом веке только после Рузвельта и Рейгана президентами становились их однопартийцы.

Когда начиналось обсуждение глобальной безопасности, то сразу вопрос касался Украины и путей развития нашей страны. И вопросы, которые задавались, очень во многом пересекались с вопросами, которые задаете вы.

Один из них: какой должна быть украинская национальная идея?

У меня очень часто на встречах и в Днепре, и в других городах люди спрашивают - что нам делать? Очень много апокалиптических настроений, часто доминирует мнение, что в Украине уже ничего не исправить и надо уезжать. К сожалению, так уже сделали 6 миллионов наших соотечественников.

Мой ответ – только национальный прагматизм. Делать то, что выгодно для Украины, как делают сильные страны, а не колонии и марионетки. Трамп именно это будет делать для Америки.

Объясню немного утрированно, но понятно.

У каждого нормального человека есть своя «квартирная» идея: чтобы дети были накормлены, чтобы было тепло, был свет, чисто в подъезде и чтобы перед подъездом не стояли гопники с кирпичом.

Вот такая же национальная идея должна быть и у Украины: чтобы все были накормлены, у всех была работа, к пенсионерам – уважение, у молодежи – перспектива, и чтоб на улице не грабили.

У вас же не может быть идея – в условиях, когда нет света, тепла, плачут голодные дети, рассуждать о мировой политике? На такое только псих готов.

А чем масштаб страны отличается?», - говориться в сообщении.