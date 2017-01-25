За систематический раскол общества Вятровича необходимо выгнать, как собаку, - Вилкул

Народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул выступил резко против законопроекта, разработанного Украинским институтом национальной памяти под руководством Владимира Вятровича, об отмене празднования 8 марта, 1 мая и 9 мая – Дня Победы. Он потребовал увольнения Вятровича за систематическое раскалывание общества.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«За систематический раскол общества Вятровича необходимо выгнать, как собаку. Теперь его Институт нацпамяти имени Альцгеймера подготовил еще и законопроект об отмене празднования 8 марта, 1 мая и 9 мая. Все это является продолжением заявлений Парубия про «ненастоящих украинцев», которые живут в Восточной Украине, выступлений министра культуры Нищука про не ту «генетику», которая у нас, а также законопроектов про запрет говорить на родных языках. Рано или поздно, но наше общество выздоровеет. «Шизофрения» не может длиться вечно»,- сообщил Вилкул.

Ранее, Александр Вилкул вместе с коллегами заявил решительный протест против практики прессинга по этническому, культурному, языковому и религиозному признакам, ставшей нормой для современной украинской власти.

