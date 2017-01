| Политика | 22:39 | 31.01.2017 Для того, чтобы остановить гуманитарную катастрофу в Авдеевке необходимо экстренно собрать заседание руководителей высшего уровня в Нормандском формате, - Александр Вилкул Народный депутат Украины Александр Вилкул в комментарии каналу «112 Украина» сообщил, что выезжает в Авдеевку. Также он отметил: «Как только ситуация обострилась, я заявил, что для снятия эскалации конфликта в Авдеевке необходимо созывать экстренное заседание в Нормандском формате. Необходимо привлекать всех международных партнеров. Для ликвидации гуманитарной катастрофы, в которой оказались жители Авдеевки, необходимо разворачивать гуманитарные штабы. Мы сегодня ночью выезжаем в Авдеевку. Доставим туда дизельное топливо, необходимые медикаменты». Об этом ИА «Мост-Днепр» сообщили в пресс-службе народного депутат. Александр Вилкул сказал: «Трагедия в Авдеевке еще раз подтверждает нашу позицию – необходимо как можно быстрее заканчивать эту войну. Единственное возможное решение - реинтеграция Донбасса на основании Минских соглашений. Нет другого формата, и это признают все мировые лидеры, признает руководство Украины. Надо заканчивать войну, силовое решение недопустимо, необходим дипломатический процесс».

Нардеп подчеркнул, что сейчас от окончательного коллапса Авдеевку спасает градообразующее предприятие - Авдеевский коксохимический завод. «Под руководством директора Мусы Магомедова завод проводит огромную работу, спасает жителей Авдеевки. Прокачивает воду в отопительных системах, не давая коммуникациям окончательно замерзнуть. Это спасает город от гуманитарной катастрофы, но не решает проблему долгосрочно. Когда с одной и другой стороны огромное количество вооруженных людей, к глубокому сожалению, такие трагедии будут повторяться».

