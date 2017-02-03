Трубники Никополя поддержали пакет законопроектов Вилкула по спасению промышленности «Новая Индустриализация»

Народный депутат Украины Александр Вилкул встретился с трудовым коллективом Никопольского завода электросварных труб (НЗЭТ). В ходе встречи обсудил законопроекты по спасению промышленности в рамках программы «Новой Индустриализации», которая направлена на создание новых рабочих мест и поддержку промпредприятий.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

Рабочие НЗЭТ потребовали, чтобы нардеп Вилкул донес до правительства и руководства «Укрзаліниці»: «Хватит пустых деклараций о поддержке отечественного производителя! Дайте возможность работать с традиционными рынками сбыта и добейтесь пересмотра квот на беспошлинную поставку отечественной продукции в ЕС. Чтобы украинские предприятия могли осваивать новые рынки».

Александр Вилкул подчеркнул, что Украине нужна проактивная промышленная политика, нужно работать над улучшением инвестиционного климата, развивать экспорт и создавать условия для роста внутреннего потребления – все это предлагается в нашей программе Новой Индустриализации.

«Если бы власть прислушалась к нам еще два с половиной года назад, то сейчас мы говорили бы не о проблемах, а о конкретных результатах и достижениях», - подчеркнул Александр Вилкул.

Он отметил, что за последние три года тарифы на грузовые ж/д перевозки поднялись на 50%.

«В этом году руководство Укрзаліниці планирует поднять тариф еще на 25%. На всех предприятиях, с трудовыми коллективами которых мы встречаемся, говорят, что это сделает продукцию нашей промышленности неконкурентной, доконает экономику Украины. Об этом говорят металлурги, горняки, химики», - отметил он.

Директор НЗЭСТ Сергей Марченко сообщил, что у завода огромный производственный, конструкторский, научно-технический потенциал.

«Три года назад планировали расширение, провели модернизацию оборудования, сертификацию по европейским стандартам. Ориентировались в основном на восточные рынки сбыта. Но за последние три года они потеряны, а компенсировать объемы за счет внутреннего рынка и ЕС невозможно. В результате работаем всего на 40% мощности. Если бы экономика Украины поднялась, могли бы нарастить за счёт внутреннего рынка», - сообщил Марченко.

Сергей Марченко подчеркнул, что для конкурентоспособности на европейском рынке необходимо многократно снижать себестоимость, поскольку на сегодняшний день вместо господдержки, промышленники получают только рост стоимости сырья, энергоносителей, грузоперевозок. Он отметил, что повышение ж/д тарифа дважды ударит по стоимости отечественной продукции. Во-первых – подорожает доставка руды для металлургов, и во-вторых – доставка прокатной заготовки. «С такими ценами в ЕС нечего делать, а внутренний рынок Украины постоянно сужается», - добавил промышленник.

Работник завода Тищенко Алексей (электромонтёр, работает с основания завода) рассказал, что очень любит работу, завод, столько души в него сложил.

«Сейчас получаем неплохо. Готовы и больше работать. Чтобы зарплата была нужны продажи, рынки сбыта. Будут продажи – будет и зарплата», - рассказал Тищенко Алексей.

Промышленники обратились к депутатам и правительству, чтобы не принимали повышение тарифов на железнодорожные перевозки.

Ранее на встрече с трудовым коллективом ЮГОКа Вилкул отметил, что зарплата чиновников, управляющих госпредприятиями и отраслями, должна зависеть от эффективности их работы.

