Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
07.02.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Итоги открытого эксперимента по определению качества природного газа для населения. Представители газовых компаний Днепропетровской области расскажут о переходе на расчет газа по количеству потребляемой энергии»
07.02.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Молодым мамам в Днепре бесплатно помогают выйти из пост родовой депрессии»
07.02.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Украине среди подростков набирает популярности опасный флешмоб – «Исчезни на 24 часа»
07.02.2017
14:30		 МОСТ ДНЕПР: «Успешные истории в работе общественных приемных УГСПЧ»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Политика | 14:34 | 06.02.2017
Трубники Никополя поддержали пакет законопроектов Вилкула по спасению промышленности «Новая Индустриализация»

Народный депутат Украины Александр Вилкул встретился с трудовым коллективом Никопольского завода электросварных труб (НЗЭТ). В ходе встречи обсудил законопроекты по спасению промышленности в рамках программы «Новой Индустриализации», которая направлена на создание новых рабочих мест и поддержку промпредприятий.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

Рабочие НЗЭТ потребовали, чтобы нардеп Вилкул донес до правительства и руководства «Укрзаліниці»: «Хватит пустых деклараций о поддержке отечественного производителя! Дайте возможность работать с традиционными рынками сбыта и добейтесь пересмотра квот на беспошлинную поставку отечественной продукции в ЕС. Чтобы украинские предприятия могли осваивать новые рынки».

Александр Вилкул подчеркнул, что Украине нужна проактивная промышленная политика, нужно работать над улучшением инвестиционного климата, развивать экспорт и создавать условия для роста внутреннего потребления – все это предлагается в нашей программе Новой Индустриализации.

«Если бы власть прислушалась к нам еще два с половиной года назад, то сейчас мы говорили бы не о проблемах, а о конкретных результатах и достижениях», - подчеркнул Александр Вилкул.
Он отметил, что за последние три года тарифы на грузовые ж/д перевозки поднялись на 50%.

«В этом году руководство Укрзаліниці планирует поднять тариф еще на 25%. На всех предприятиях, с трудовыми коллективами которых мы встречаемся, говорят, что это сделает продукцию нашей промышленности неконкурентной, доконает экономику Украины. Об этом говорят металлурги, горняки, химики», - отметил он.

Директор НЗЭСТ Сергей Марченко сообщил, что у завода огромный производственный, конструкторский, научно-технический потенциал.

«Три года назад планировали расширение, провели модернизацию оборудования, сертификацию по европейским стандартам. Ориентировались в основном на восточные рынки сбыта. Но за последние три года они потеряны, а компенсировать объемы за счет внутреннего рынка и ЕС невозможно. В результате работаем всего на 40% мощности. Если бы экономика Украины поднялась, могли бы нарастить за счёт внутреннего рынка», - сообщил Марченко.

Сергей Марченко подчеркнул, что для конкурентоспособности на европейском рынке необходимо многократно снижать себестоимость, поскольку на сегодняшний день вместо господдержки, промышленники получают только рост стоимости сырья, энергоносителей, грузоперевозок. Он отметил, что повышение ж/д тарифа дважды ударит по стоимости отечественной продукции. Во-первых – подорожает доставка руды для металлургов, и во-вторых – доставка прокатной заготовки. «С такими ценами в ЕС нечего делать, а внутренний рынок Украины постоянно сужается», - добавил промышленник.

Работник завода Тищенко Алексей (электромонтёр, работает с основания завода) рассказал, что очень любит работу, завод, столько души в него сложил.

«Сейчас получаем неплохо. Готовы и больше работать. Чтобы зарплата была нужны продажи, рынки сбыта. Будут продажи – будет и зарплата», - рассказал Тищенко Алексей.

Промышленники обратились к депутатам и правительству, чтобы не принимали повышение тарифов на железнодорожные перевозки.

Ранее на встрече с трудовым коллективом ЮГОКа Вилкул отметил, что зарплата чиновников, управляющих госпредприятиями и отраслями, должна зависеть от эффективности их работы.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Украина, промышленность

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
03.02.2017 18:37 На выходных в Днепропетровской области ожидается гололед и налипание мокрого снега
03.02.2017 17:46 В Днепре неизвестный сообщил о минировании школы
03.02.2017 16:42 В оперативном командовании «Схід» рассказали о ситуации в Авдеевке
03.02.2017 13:36 В Днепре местный житель во время «выхода астрального тела» чуть не зарезал своего приятеля
03.02.2017 12:40 В Украине из-за непогоды ограничили движение транспорта
Последние новости
06.02.2017
15:38		 В Украине выберут лучшего спортсмена 2016 года
06.02.2017
14:51		 В Днепре можно увидеть уникальные ретромотоциклы BMW
06.02.2017
14:34		 Трубники Никополя поддержали пакет законопроектов Вилкула по спасению промышленности «Новая Индустриализация»
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика