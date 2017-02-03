За наши законопроекты, объединенные в Антикризисный план, уже поставили подписи двести тысяч украинцев, - Вилкул

Народный депутат Украины, Глава Фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул во время выступления в Верховной Раде отметил, что за внесенный в парламент пакет законопроектов, объединенных в Антикризисный план, свои подписи уже поставили около 200 тысяч украинцев. Ключевые требования и цели Антикризисного плана: восстановление мира, снижение коммунальных тарифов и цен, обеспечение роста зарплат и пенсий за счет возрождения экономики, а не инфляции и печатного станка.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«Я выступаю с этой трибуны после того, как за последнюю неделю был в Авдеевке, и не один раз, встречался, в том числе, в других областях Украины, с коллективами крупных промышленных предприятий. Я прошу сейчас внимательно послушать то, что говорят люди и то, что люди требуют от власти. Сейчас вся страна объединилась для помощи этому мирному городу, вся страна объединилась вокруг войны. И парламент должен сказать свое веское слово и, наконец, отойти от пустой говорильни, а начать что-то сделать», - сообщил Вилкул.

Нардеп подчеркнул, что на промышленных предприятиях люди обеспокоены за судьбу своей семьи, своего предприятия и своей страны

«В государстве, основой которого долгие годы является тяжелая индустрия, даже нет министерства промышленности. Наша промышленность сегодня содержит огромную армию чиновников, платит завышенные тарифы за газ, воду, ж/д перевозки и за многое другое, а ее на самом деле сегодня просто давят налогами, давят поборами и ничего не предлагают взамен», - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что для поддержки украинской промышленности необходимо возвращаться на традиционные рынки, необходимо восстанавливать внутренний рынок, а также вести переговоры с Евросоюзом о пересмотре квот.

«В прошлом году квоты по ключевым товарам были выбраны фактически за два месяца, в этом году это будет быстрее», - сказал Вилкул.

В заключении Вилкул обратился к провластной коалиции.

«Мы просим, мы требуем, и народ Украины требует: давайте отходить от простой риторики, от простых лозунгов, которые часто звучат с трибуны ради одного – ради того, чтобы повысить сиюминутные рейтинги. Украинский парламент должен начать работать на Украину», - отметил он.