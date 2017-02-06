В горсовете Днепра будет новая депутатская группа?

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В горсовете Днепра скорее всего появится новая депутатская группа.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил источник в горсовете.
«В горсовет подан протокол заседания группы депутатов, которые решили создать депутатскую группу «За життя», - сообщил источник.
На данный момент известно, что в группу собираются войти 5 депутатов.
В городской организации партийного движения «За життя!» сообщили, что по этому поводу будет сделано официальное заявление.
Напомним, что партия «За життя» была создана в июле 2016 года на базе партии «Центр» Вадима Рабиновича. Полисовет партии аозглавил Евгений Мураев.