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15.02.2017
15:30		 МОСТ-ДНЕПР: «Во время сессии городского совета Днепра было объявлено о создании депутатской группы «За життя»

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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 12:30 | 15.02.2017
В горсовете Днепре создана еще одна оппозиционная группа депутатов, выступающая против коррупции мэра Филатова, - ОБ

Руководитель фракции Оппозиционного Блока в горсовете Днепра Наталья Начарьян прокомментировала создание оппозиционной группы «За життя».

Об этом сообщает пресс-служба Оппозиционного блока.

Начарьян заявила: «За три года в Украине, в нашем городе, люди стали хуже жить, не социальной справедливости. Растет оппозиция к правительству и местной власти, которые разворовывают страну и город. В горсовете Днепра мэр Филатов блокирует предложения конструктивных политических сил, находящихся в оппозиции, не давая принимать решения в защиту людей. Образование еще одной оппозиционной группы – это еще один голос против коррупции и разворовывания бюджетных средств Филатовым».

Она отметила, что решение пяти депутатов создать группу «За життя» – результат внутрипартийной дискуссии. Законодательство позволяет депутатам состоять во фракции, а также и в нескольких депутатских группах. Например, в днепровском горсовете уже существует внефракционная группа «Женщины за мир», депутаты которой активно участвуют в гуманитарных миссиях.

В группу «За життя» вошли депутаты горсовета из фракции «Оппозиционного Блока» Вячеслав Сергеев, Елена Степанян, Виктор Яровой, Сергей Никитин и Наталья Луценко.
«Наша общая с депутатами группы «За життя» задача - как единая оппозиция бороться против беспредела и коррупции местной власти, в защиту жителей Днепра. Нас объединяет стремление к миру и нормальной жизни в Единой Украине. Оппонентам, которые будут выдавать желаемое за действительное и кричать о расколе в Оппоблоке – не дождетесь!», - подчеркнула Начарьян.
 
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