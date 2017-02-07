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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 08:59 | 16.02.2017
В Днепре депутаты группы «За життя» будут выполнять роль конструктивного противовеса: контролировать власть и обеспечивать конкуренцию идей, - Евгений Мураев

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», в горсовете Днепра создана новая депутатская группа «За життя»

Народный депутат Украины, глава политсовета партии «За життя» Евгений Мураев отметил, что создание новой депутатской группы строится не на конфликте, а на построении новой конструктивной оппозиции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«То, что сегодня мэр Филатов истолковал появление в Днепропетровском горсовете депутатской группы «ЗА ЖИТТЯ» как нечто плохое, таковым не является и не несет в себе никакого конфликта. Если люди видят в нашей идеологии что-то более динамичное и отвечающее текущему моменту, это указывает на две вещи. Первая - мы мыслим правильно.

Второе - тем, кто называет себя оппозицией, нужно тоже перестраиваться. Не подстраиваться, а именно перестраиваться. Конкретно же в Днепре наши депутаты будут выполнять нормальную роль конструктивного противовеса: контролировать власть, обеспечивать конкуренцию идей и делать то, что выгодно городу. Если в этом интересы мэра и горсовета совпадают, то все будет нормально. Думаю, что фракция «Оппозиционного блока» согласится с этим утверждением», - отметил Евгений Мураев.

Читайте также: «С появлением депутатской группы «За життя» в горсовете Днепра оппозиция станет сильнее», - Данил Миро 

Глава политсовета партии «За життя» подчеркивает, что развитие города возможно благодаря реализации механизма конкуренции идей.

«Если есть конкуренция идей и, я надеюсь, действий, то городу от этого будет только лучше. Мы в этом напрямую заинтересованы, поскольку для партии это первый опыт создания депутатской группы. Но, конечно же, не последний», - добавил Мураев.
 
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Теги: Украина, Днепропетровск, общество, Днепр

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