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| Политика | 15:31 | 16.02.2017
«Самопомощь», «Укроп» и депутаты из группы «За Днепропетровск» отказали в поддержке врачам стационаров Днепра, - ОБ

При формировании бюджета на 2017 год мэр Филатов и подконтрольные ему депутаты большинства отказались выделить средства на городские медучреждения вторичного уровня.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ОБ.

«Именно Филатов и подконтрольные ему депутаты несут всю ответственность за то, что уже второй месяц в стационарах Днепра нет денег на питание пациентов, врачи не получают зарплату. Из-за недофинансирования уже готовят списки на увольнение врачей», - рассказала руководитель фракции Оппозиционного Блока в горсовете Днепра Наталья Начарьян.

В защиту медиков депутаты горсовета от фракции ОппоБлока и БПП потребовали выделить из бюджета Днепра 230 млн грн на поддержку больниц. Но фракции «Самопомощь», «Укроп», и депутаты группы «За Днепропетровск» провалили это решение, поставив под угрозу работу больниц города.

Читайте также: Депутаты отказались рассматривать выделение 230 млн грн на финансирование вторичной медицины Днепра http://most-dnepr.info/news/society/144863.htm

Наталья Начарьян сказала, что при формировании бюджета на 2017 год Оппозиционный Блок требовал предусмотреть финансирование больниц города.

«Мы понимали еще в декабре, что медицина недофинансирована. ОппоБлок говорил о том, что 1 январяв стационарах, врачам нечем будет платить заработную плату, за что будет кормить людей и покупать медикаменты. Однако депутаты из промэрского большинства заблокировали выделение денег на городские больницы.

ОппоБлок требует расследовать, почему не были проанализированы и включены в бюджет 2017 года все бюджетные запросы по медучреждениям вторичного уровня. За такой непрофессионализм должен быть уволен с волчьим билетом заместитель мэра Филатова по медицине», - рассказала она. 
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