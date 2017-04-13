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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 15:26 | 21.04.2017
Как нардеп и гражданин, я лично буду следить, чтобы мерзавцы, которые срезали на металлолом памятник на братской могиле, были наказаны, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул выступил с резким заявлением по поводу уничтожения вандалами Памятника неизвестному офицеру на братской могиле в Магдалиновском районе Днепропетровской области.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«В Днепропетровской области порезали на металлолом памятник на братской могиле. Я лично буду следить, чтобы мерзавцы были наказаны. Они уже арестованы и им не удастся «договориться». Они подняли руку на святое!», - отметил Вилкул.

По информации правоохранителей, два жителя Днепра разрезали бронзовую конструкцию памятника на части и уже грузили ее в автомобиль, чтобы вывезти и сдать на металлолом. На месте преступления их задержали сотрудники Магдалиновского отделения полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой).

За содеянное злоумышленникам грозит штраф до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев, ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

 
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Теги: общество, криминал, Вилкул, Днепропетровщина

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