| Политика | 14:35 | 22.04.2017 Если бы завтра были выборы, ОппоБлок получил бы 35% в Днепропетровской области и одно из первых мест по Украине, - Вилкул В Днепре в рамках подготовки к Всеукраинскому съезду Оппозиционного Блока состоялась конференция областной парторганизации. Участники единогласно подтвердили полномочия Александра Вилкула как Председателя Региональной организации ОБ в Днепропетровской области. Также были выбраны 3 новых члена Политсовета областной парторганизации - Евгений Удод, Сергей Суханов и Наталья Начарьян. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Оппозиционного блока. Во время выступления сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул подчеркнул: «Поддержка ОппоБлока растет, потому что люди понимают - мы единственная реальная оппозиция к действующей власти. Сейчас у нас один из самых высоких рейтингов среди всех политических сил, а на Юго-востоке, в частности в Днепропетровской области – первое место. Если бы завтра были выборы, ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК получил бы поддержку 35% жителей Днепропетровской области. Это результат работы всех депутатов и партийцев. Я горжусь, что у меня такая команда, что мы всегда работали, работаем и будем работать для людей и ради людей». Одним из главных вопросов конференции стала подготовка к масштабному празднованию 9 Мая. В рамках программы Александра Вилкула по поддержке ветеранов и ветеранских организаций во всех городах и районах Днепропетровской области состоятся торжественные мероприятия. В преддверии праздника традиционно пройдут масштабные акции по благоустройству памятных мест – будут приведены в порядок сотни памятников, мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны по всей Днепропетровщине. На областной конференции также были выбраны 7 делегатов на VIII Съезд Оппозиционного Блока: Александр Вилкул, Дмитрий Колесников, Константин Павлов, Дмитрий Шпенов, Андрей Гальченко, Артур Мартовицкий, Наталья Гончаренко. Напомним, на расширенном заседании Политсовета ОБ начата подготовка к общепартийному съезду, проведение которого запланировано на вторую декаду мая.

