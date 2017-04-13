Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
24.04.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Как погодные колебания влияют на самочувствие человека? Какие хронические заболевания могут, обостриться из-за изменений погоды»
24.04.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Должны ли горожане платить за пиар чиновников?»
24.04.2017
11:30		 МОСТ-ДНЕПР: «Пресс-конференция председателя ВО «Батьківщина», народного депутата Украины Юлии Тимошенко»
24.04.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Оценка и итоги погодных аномалий в Днепропетровской области. Метеорологический прогноз для аграриев региона»
24.04.2017
14:30		 МОСТ ДНЕПР: «Как спасатели ликвидируют последствия подтоплений в Днепропетровской области»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Политика | 08:49 | 24.04.2017
Выборы Президента Франции очень важны - от них во многом зависит будущее ЕС, - Вилкул


Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул заявил, что нашей стране нужна новая государственная стратегия, основанная на национальном прагматизме - делать то, что позволит Украине выйти из кризиса, а людям – перестать жить в нищете.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

Он отметил важность итогов проходящих сегодня выборов Президента Франции для Евросоюза и подчеркнул, что когда Украина будет сильной, другие страны будут заинтересованы в сотрудничестве с нами – независимо от политических взглядов их лидеров.

«Победа Трампа дала по носу украинской власти. Сегодня – выборы Президента Франции, но никто не обзывает кандидатов. Усвоили урок. Выборы очень важные-от них во многом зависит будущее ЕС.
Я внимательно слежу за процессами в мире. На ближайшие две недели запланированы ряд встреч с европейскими политиками. Будем в том числе анализировать и события со Франции.
Программы кандидатов во многом диаметрально противоположны. Они наполнены планами от легализации марихуаны до выхода из ЕС.

Но в одном все они одинаково видят будущее своей страны – сильная экономика, защита французских производителей, повышение социальных стандартов.
Я настаиваю на том, что и стратегия Украины должна меняться.

Она должна основываться на национальном прагматизме – делать то, что позволит Украине выйти из кризиса, а людям – перестать жить в нищете. Необходимо перестать быть марионетками.
Когда мы будем сильными, другие страны будут заинтересованы в сотрудничестве с нами – независимо от политических взглядов их лидеров», - отметил Александр Вилкул.

Напомним, во Франции прошли выборы Президента Франции. Впервые в современной истории этой страны действующий президент не пытается повторно стать главой государства. На пост Франсуа Олланда претендуют 11 кандидатов.

Если победитель (более 50% голосов) не определится в первом туре, 7 мая будет проведен второй тур, в который выйдут два кандидата, которые наберут наибольшее количество голосов в первом туре.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
20.04.2017 17:51 На пр. Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельс
20.04.2017 15:11 На Днепр надвигается новый циклон: ожидается дождь и снег (ВИДЕО)
19.04.2017 12:38 В Днепре правоохранители «на горячем» задержали трех человек, резавших кабель правительственной спецсвязи
13.04.2017 12:11 В Днепре полицейский вымогал 5 тыс грн за «прикрытие» подростка, укравшего деньги
Последние новости
24.04.2017
09:17		 В Австралии 12-летний мальчик пытался на авто пересечь континент
24.04.2017
09:07		 Пожар в доме на Лизы Чайкиной: в огне едва не погиб пожилой мужчина
24.04.2017
08:57		 За сутки в зоне АТО погиб украинский военный
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика