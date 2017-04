| Политика | 08:49 | 24.04.2017 Выборы Президента Франции очень важны - от них во многом зависит будущее ЕС, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул заявил, что нашей стране нужна новая государственная стратегия, основанная на национальном прагматизме - делать то, что позволит Украине выйти из кризиса, а людям – перестать жить в нищете. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. Он отметил важность итогов проходящих сегодня выборов Президента Франции для Евросоюза и подчеркнул, что когда Украина будет сильной, другие страны будут заинтересованы в сотрудничестве с нами – независимо от политических взглядов их лидеров. «Победа Трампа дала по носу украинской власти. Сегодня – выборы Президента Франции, но никто не обзывает кандидатов. Усвоили урок. Выборы очень важные-от них во многом зависит будущее ЕС.

Я внимательно слежу за процессами в мире. На ближайшие две недели запланированы ряд встреч с европейскими политиками. Будем в том числе анализировать и события со Франции.

Программы кандидатов во многом диаметрально противоположны. Они наполнены планами от легализации марихуаны до выхода из ЕС. Но в одном все они одинаково видят будущее своей страны – сильная экономика, защита французских производителей, повышение социальных стандартов.

Я настаиваю на том, что и стратегия Украины должна меняться. Она должна основываться на национальном прагматизме – делать то, что позволит Украине выйти из кризиса, а людям – перестать жить в нищете. Необходимо перестать быть марионетками.

Когда мы будем сильными, другие страны будут заинтересованы в сотрудничестве с нами – независимо от политических взглядов их лидеров», - отметил Александр Вилкул. Напомним, во Франции прошли выборы Президента Франции. Впервые в современной истории этой страны действующий президент не пытается повторно стать главой государства. На пост Франсуа Олланда претендуют 11 кандидатов. Если победитель (более 50% голосов) не определится в первом туре, 7 мая будет проведен второй тур, в который выйдут два кандидата, которые наберут наибольшее количество голосов в первом туре.

