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10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Объемы материального ущерба, нанесенного стихией лесам Днепропетровской области»
25.04.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре пройдет благотворительный концерт «Мрії для зірок», собранные средства пойдут на организацию лагеря для деток с ограниченными возможностями, малышей из малообеспеченных и многодетных семей, детей сирот и детей переселенцев»
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13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Дніпро - місто, що зпинило руську весну»
25.04.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Объемы материального ущерба, который стихия нанесла ботаническому саду ДНУ им. Гончара. Советы садоводам, как спасти пострадавшие фруктовые деревья»

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| Политика | 16:07 | 24.04.2017
Вместе с банками Гонтарева «закопала» средний класс в Украине, - Юлия Тимошенко

Председатель ВО «Батьківщина», народный депутат Украины Юлия Тимошенко считает, что итогом деятельности Валерии Гонтаревой на посту главы Нацбанка Украины является полное уничтожение среднего класса страны.

Об этом она заявил на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Она (Гонтарева, - ред.) уничтожила гривну и, рано ли поздно, она будет отвечать по уголовному кодексу перед украинским обществом. Она, фактически, уничтожила средний класс в Украине. Она и все, кто стоит над ней – Порошенко, Яценюк, Гройсман. Все они выполняли эту программу. В тех банках, которые она «закопала» средний класс потерял около 450 млрд грн, включая имущество. И сейчас средний класс массово покидает Украину», - считает Юлия Тимошенко.

Читайте также: Тимошенко о пенсионной реформе: «Украиной руководит команда ликвидаторов» 
 
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Теги: политика, общество, Днепропетровщина

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