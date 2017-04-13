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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 11:11 | 25.04.2017
В Днепре накануне годовщины аварии на ЧАЭС чернобыльцы и вдовы погибших открыли при поддержке Вилкула памятный знак ликвидаторам (ФОТО)

Три года назад на сессии горсовета Днепра было принято решение о создании сквера Героев-чернобыльцев. В этом году ликвидаторы и члены их семей выступили с инициативой установить памятный знак погибшим чернобыльцам. Они обратились к сопредседателю фракции Оппозицонного Блока в парламенте Александру Вилкула, при поддержке которого был изготовлен обелиск.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Александра Вилкула.

Сегодня, 25 апреля, ночью накануне 31 годовщины аварии памятный знак был открыт.

На торжественный митинг почтить подвиг героев, спасших мир от ядерной угрозы, пришли сотни человек.

Мероприятие было омрачено заявлениями руководства коммунального предприятия мэрии «Благоустройство», которое угрожало снести памятный знак, если в течение трех дней не будут оформлены соответствующие документы.

Чернобыльцы сказали, что документы они, конечно, оформят.

Председатель совета всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Днепропетровской области Олег Геращенко отметил, что ликвидация последствий аварии на ЧАЭС была давно, поэтому забывают о ликвидаторах.

«А помощь сейчас очень нужна, потому что ликвидаторы очень болеют. Чернобыль не ушел. Жить с Чернобылем придется молодежи. И сейчас очень важно помнить Чернобыль, чтобы не случилось такой же трагедии. Александр Вилкул постоянно нас поддерживал и сейчас помогает. Спасибо ему», - отметил Геращенко.

На открытии памятника Александр Вилкул сказал: «Вместе мы одна команда и мы сделаем все, чтобы подвиг чернобыльцев не был забыт. Это великие люди, которые ценой своей жизни и здоровья защитили мир от ядерной угрозы».

К открытию памятника активисты ОппоБлока вместе с горожанами очистили территорию, собрали и вывезли старую листву, сухостой и мусор, посадили кустарники. У входа в сквер установили информационную табличку «Героев чернобыльцев».

После митинга и освящения памятника чернобыльцы вместе с горожанами и активистами Оппозиционного Блока возложили к нему цветы.

Также в рамках чествования памяти героев-чернобыльцев на Днепропетровщине пройдет ряд памятных мероприятий, в том числе праздничные мероприятия для чернобыльцев, адресные встречи депутатов Оппозиционного Блока и волонтеров фонда «Украинская перспектива» с семьями чернобыльцев, а также возложения цветов к мемориалам в память о погибших ликвидаторах.

«Нынешняя власть вместо поддержки чернобыльцев тратит миллионы на содержание чиновников, на переименования городов и улиц. Урезаны льготы, отменены социальные программы, в том числе, по обеспечению бесплатными лекарствами, 50-процентная скидка на оплату коммунальных услуг. Оппозиционный Блок подал в парламент пакет законопроектов (№5055, №4798, №4540, №4442-1, №1337, № 6292-1) о возвращении чернобыльцам отобранных нынешней властью выплат и льгот», - сказал Александр Вилкул.


 
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Теги: Днепр

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