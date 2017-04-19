Заявление Филатова о мосте имени Степана Бандеры в Днепре перед 9 мая – плевок в лицо ветеранам Великой Отечественной войны, - Вилкул

Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», мэр Днепра Борис Филатов пообещал после переизбрания на второй срок назвать один из мостов города в честь Степана Бандеры.

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламента назвал подобное заявление плевком в лицо ветеранам ВОВ.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.



«Заявление Филатова о мосте имени Степана Бандеры в Днепропетровске перед 9 мая – плевок в лицо ветеранам. Перед выборами он обещал не переименовывать Днепропетровск. Шел на выборы с лозунгом «Главное – не врать людям!». Сошел с ума. От безнаказанности, от легких коррупционных денег, от алкоголя», - отметил Вилкул.

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