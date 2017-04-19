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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 12:26 | 29.04.2017
Александр Вилкул стал представителем Ассамблеи Европейских регионов в Украине, - Президент организации Ханде Базатли

На Исполнительном комитете Ассамблеи Европейских регионов (АЕР) в Лондоне было принято решение о назначении Александра Вилкула официальным представителем организации в Украине. 

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

АЕР является старейшей неправительственной региональной сетью, объединяющей более 200 регионов по всей Европе. Межрегиональная деятельность АЕР послужила основой для создания Комитета регионов Европейской Комиссии.

Президент АЕР Ханде Базатли сказала: «Европейские регионы заинтересованы в развитии отношений с Украиной. Совместно с господином Вилкулом мы готовы продвигать в Украине лучшие практики регионального управления, децентрализации и развивать совместные проекты в различных сферах – экономической, культурной и образовательной. Мы также готовы делиться опытом по актуальным для Украины темам, в частности, по решению гуманитарных проблем».

Александр Вилкул подчеркнул: «Украине необходимо формировать прагматичные отношения с Европой на основании взаимных интересов. Европейская интеграция Украины должна быть наполнена не лозунгами, а конкретными проектами развития, положительный эффект которых ощутят украинцы. Развитие межрегиональных отношений является основой для сотрудничества на центральном, межгосударственном уровне».

Ханде Базатли отметила, что «С господином Вилкулом мы сотрудничаем с 2011 года и видим в нем, как представителе АЕР, серьезный потенциал. Как губернатор Днепропетровской области, а впоследствии вице-премьер-министр и член парламента, он принимал активное участие в выстраивании конструктивных отношений между областями Украины и членами АЕР».

В частности, при поддержке Вилкула, в 2013 году в Украине, в Днепропетровске, была проведена масштабная Конференция АЕР, в которой приняли участие около 200 делегатов - депутаты Европарламента, руководители дипломатических учреждений, губернаторы регионов стран ЕС, руководители регионов Украины и представители стран-участниц Восточного партнерства ЕС. В Днепропетровском регионе было открыто представительство АЕР.

В мае у Вилкула запланированы встречи в Европейском парламенте и Европейской комиссии для обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества Европы и украинских регионов.
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