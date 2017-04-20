Около 20 тысяч жителей Днепропетровщины уже поставили подписи в поддержку мирного плана и антикризисного пакета законопроектов ОппоБлока, - пресс-служба

В городах и районах Днепропетровской области продолжается акция «Боремся вместе! Вместе - победим!».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе партии.

Сопредседателя фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул сказал: «Люди хотят восстановления мира и нормальной жизни в Единой Украине, поэтому ставят подписи в поддержку законопроектов Оппозиционного Блока. Они устали от нищеты, безработицы и кризиса, до которого довела их нынешняя власть».

Сбору подписей пытаются помешать радикально настроенные элементы. Правоохранители задокументировали случаи повреждения палаток и агитационных материалов в Днепре, Никополе, Каменском (Днепродзержинске), одном из районов Кривого Рога.

«Несмотря на инциденты, сбор подписей продолжается. Люди активно поддерживают мирные инициативы и предложения по восстановлению промышленности, росту зарплат и пенсий, снижению тарифов», - сказал представитель Оппозиционного Блока из Каменского (Днепродзержинска) Сергей Павлюк.

Акция «Боремся вместе! Вместе - победим!» проходит по всей Украине, в том числе в Днепропетровской области сбор подписей проходит в Днепре, Кривом Роге, Павлограде, Каменском (Днепродзержинске), Никополе, Покрове (Орджоникидзе).

