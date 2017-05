| Политика | 13:23 | 05.05.2017 Вилкул встретился с главой Комитета Европарламента по вопросам прав человека Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в Верховной Раде Александр Вилкул встретился в Брюсселе с главой Комитета Европарламента по вопросам прав человека Пьером Антонио Панцери. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. «Ситуация с соблюдением прав человека в Украине, выражаясь дипломатическим языком, «вызывает крайнюю обеспокоенность» в Евросоюзе, поэтому это было основной темой нашей встречи», - сказал Вилкул.

Среди обсужденных вопросов также были вопросы беженцев, избирательного правосудия, гуманитарная ситуация в зоне конфликта, соблюдение в Украине Европейской хартии по языкам национальных меньшинств, в том числе прав русскоязычного населения. Читайте также: Вилкул встретился с вице-президентом Европарламента Виландом Стороны коснулись вопросов давления на независимые СМИ и отсутствия результатов расследований резонансных политических убийств, а также трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Пьер Антонио Панцери сказал, что права человека лежат в основе демократии, что Европейский парламент обеспокоен ситуацией, и этот вопрос будет включен в повестку работы Европарламента.

