Вилкул встретился с главой Комитета Европарламента по вопросам прав человека

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в Верховной Раде Александр Вилкул встретился в Брюсселе с главой Комитета Европарламента по вопросам прав человека Пьером Антонио Панцери.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«Ситуация с соблюдением прав человека в Украине, выражаясь дипломатическим языком, «вызывает крайнюю обеспокоенность» в Евросоюзе, поэтому это было основной темой нашей встречи», - сказал Вилкул.

Среди обсужденных вопросов также были вопросы беженцев, избирательного правосудия, гуманитарная ситуация в зоне конфликта, соблюдение в Украине Европейской хартии по языкам национальных меньшинств, в том числе прав русскоязычного населения.

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Стороны коснулись вопросов давления на независимые СМИ и отсутствия результатов расследований резонансных политических убийств, а также трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

Пьер Антонио Панцери сказал, что права человека лежат в основе демократии, что Европейский парламент обеспокоен ситуацией, и этот вопрос будет включен в повестку работы Европарламента.

