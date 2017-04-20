ОппоБлок продолжит защищать людей, несмотря на давление власти и нападения радикалов, - Суханов

В Днепропетровской области продолжается активный сбор подписей в поддержку мирных инициатив и антикризисного пакета законопроектов Оппозиционного Блока. Радикалы пытаются помешать сбору подписей - сегодня хулиганским нападениям подверглись представители ОппоБлока в Покрове (Орджоникидзе), Никополе, Днепре.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Оппозиционного блока.

«Каждый день все больше украинцев поддерживает ОппоБлок. Наш рейтинг существенно опережает рейтинги провластных партии. Это подтверждают и результаты недавних выборов в объединённых территориальных громадах по всей Украине. Почти 16% процентов избирателей отдали свои голоса за наших однопартийцев. При этом в Днепропетровской области наш рейтинг выше 30%», - отметил Депутат горсовета Днепра Сергей Суханов.

Он отметил, что растущая поддержка ОппоБлока, как единственной реальной оппозиции, пугает нынешнюю власть, которая раскалывает и уничтожает страну, делает людей нищими и безработными.

«Поэтому подстрекаемые властью радикалы всех мастей так нагло нападают на представителей ОппоБлока – пытаются запугать агитаторов, громят палатки, уничтожают подписи людей с требованиями восстановления мира и нормальной жизни в Единой Украине. Но им не удастся нас запугать», - сказал Суханов.

Депутат также отметил оценку, которую дал нынешней ситуации замглавы парламентской фракции Оппозиционного Блока Сергей Лёвочкин в интервью ТАЙМЕРУ. По его убеждению, украинская власть сейчас по–настоящему боится только Оппозиционный блок, борясь с её активистами.

«Но мы — сильная партия с большим опытом борьбы, нас не запугаешь. Люди нам верят, мы будем продолжать бороться, отстаивать интересы наших избирателей», — сказал Лёвочкин.

