| Политика | 17:23 | 05.05.2017 ОппоБлок продолжит защищать людей, несмотря на давление власти и нападения радикалов, - Суханов В Днепропетровской области продолжается активный сбор подписей в поддержку мирных инициатив и антикризисного пакета законопроектов Оппозиционного Блока. Радикалы пытаются помешать сбору подписей - сегодня хулиганским нападениям подверглись представители ОппоБлока в Покрове (Орджоникидзе), Никополе, Днепре. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Оппозиционного блока. «Каждый день все больше украинцев поддерживает ОппоБлок. Наш рейтинг существенно опережает рейтинги провластных партии. Это подтверждают и результаты недавних выборов в объединённых территориальных громадах по всей Украине. Почти 16% процентов избирателей отдали свои голоса за наших однопартийцев. При этом в Днепропетровской области наш рейтинг выше 30%», - отметил Депутат горсовета Днепра Сергей Суханов. Он отметил, что растущая поддержка ОппоБлока, как единственной реальной оппозиции, пугает нынешнюю власть, которая раскалывает и уничтожает страну, делает людей нищими и безработными. «Поэтому подстрекаемые властью радикалы всех мастей так нагло нападают на представителей ОппоБлока – пытаются запугать агитаторов, громят палатки, уничтожают подписи людей с требованиями восстановления мира и нормальной жизни в Единой Украине. Но им не удастся нас запугать», - сказал Суханов. Депутат также отметил оценку, которую дал нынешней ситуации замглавы парламентской фракции Оппозиционного Блока Сергей Лёвочкин в интервью ТАЙМЕРУ. По его убеждению, украинская власть сейчас по–настоящему боится только Оппозиционный блок, борясь с её активистами. «Но мы — сильная партия с большим опытом борьбы, нас не запугаешь. Люди нам верят, мы будем продолжать бороться, отстаивать интересы наших избирателей», — сказал Лёвочкин.

