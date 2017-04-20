Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
10.05.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «Итоги празднования 9 мая в Днепропетровской области»
10.05.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Ситуация с безработицей в Днепропетровской области»
10.05.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «В Днепре стартует благотворительная акция по сбору средств для гериатрического пансионата»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Политика | 11:07 | 09.05.2017
Мы защитили ветеранов в Днепре, - Вилкул (ФОТО)

Как и тысячи жителей Днепропетровской области сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул пришел к Монументу Славы в центре Днепра с портретом своего деда – солдата Великой Отечественной войны. Группа из нескольких сотен человек пыталась помешать ветеранам, возложить цветы к Монументу, но участники Марша Победы вместе с сотрудниками правоохранительных органов защитили ветеранов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ОБ.

«Мы вышли сегодня в этот священный для нас праздник 9 Мая, чтобы отдать дань Подвигу нашего народа, победившего фашизм. Мы выступаем за мир и Единую Украину, но как все увидели, этого хотят не все. Мы – потомки Победителей, мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы», - сказал Вилкул.

Вилкул поблагодарил правоохранителей за эффективную работу по предотвращению и недопущению провокаций.

Рядом с Александром Вилкулом в колонне шла ветеран Полина Ивановна Таран.

«Мне скоро 96, я прошла войну сестрой милосердия. Тогда, в молодости, не боялась нацистов, потому что знала - правда за нами. А сейчас знаю - нас, ветеранов, участников войны, защитят такие как Александр Вилкул и наша достойная молодежь», - рассказывает ветеран.

9 мая Марш Победы прошел также и в Кривом Роге. Оппозиционный Блок помог организовать торжественные митинги и возложения цветов во всех городах и районах Днепропетровской области.

Накануне 9 Мая депутаты от ОппоБлока в Днепре и области провели встречи с ветеранами, организовали концерты и просмотры фильмов о Великой Отечественной войне. Волонтеры фонда Вилкула «Украинская перспектива» оказали ветеранам помощь, передали продукты и сертификаты на приобретение медикаментов.

В память о героях сторонники Оппозиционного Блока в Днепре, Кривом Роге, Каменском (Днепродзержинске), Павлограде, Марганце, Никополе, Покрове (Орджоникидзе), Новомосковске и в других городах и районах Днепропетровской области привели в порядок памятники Великой Отечественной войны и высадили сотни молодых деревьев.


 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепр

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
20.04.2017 18:28 В Днепре мужчина жестоко убил и пытался сжечь продавщицу киоска
Последние новости
09.05.2017
11:17		 Сегодня состоится первый полуфинал Евровидения-2017
09.05.2017
11:07		 Мы защитили ветеранов в Днепре, - Вилкул (ФОТО)
09.05.2017
10:37		 На Днепропетровщине объявлено штормовое предупреждение
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика