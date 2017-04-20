Мы защитили ветеранов в Днепре, - Вилкул (ФОТО)

Как и тысячи жителей Днепропетровской области сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул пришел к Монументу Славы в центре Днепра с портретом своего деда – солдата Великой Отечественной войны. Группа из нескольких сотен человек пыталась помешать ветеранам, возложить цветы к Монументу, но участники Марша Победы вместе с сотрудниками правоохранительных органов защитили ветеранов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ОБ.

«Мы вышли сегодня в этот священный для нас праздник 9 Мая, чтобы отдать дань Подвигу нашего народа, победившего фашизм. Мы выступаем за мир и Единую Украину, но как все увидели, этого хотят не все. Мы – потомки Победителей, мы защитили ветеранов, радикалы не смогли сорвать в Днепре многотысячный Марш Победы», - сказал Вилкул.

Вилкул поблагодарил правоохранителей за эффективную работу по предотвращению и недопущению провокаций.

Рядом с Александром Вилкулом в колонне шла ветеран Полина Ивановна Таран.

«Мне скоро 96, я прошла войну сестрой милосердия. Тогда, в молодости, не боялась нацистов, потому что знала - правда за нами. А сейчас знаю - нас, ветеранов, участников войны, защитят такие как Александр Вилкул и наша достойная молодежь», - рассказывает ветеран.

9 мая Марш Победы прошел также и в Кривом Роге. Оппозиционный Блок помог организовать торжественные митинги и возложения цветов во всех городах и районах Днепропетровской области.

Накануне 9 Мая депутаты от ОппоБлока в Днепре и области провели встречи с ветеранами, организовали концерты и просмотры фильмов о Великой Отечественной войне. Волонтеры фонда Вилкула «Украинская перспектива» оказали ветеранам помощь, передали продукты и сертификаты на приобретение медикаментов.

В память о героях сторонники Оппозиционного Блока в Днепре, Кривом Роге, Каменском (Днепродзержинске), Павлограде, Марганце, Никополе, Покрове (Орджоникидзе), Новомосковске и в других городах и районах Днепропетровской области привели в порядок памятники Великой Отечественной войны и высадили сотни молодых деревьев.



