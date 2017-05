| Политика | 15:01 | 11.05.2017 Власть, может, и говорит, что строит в Украине Европу, но это Германия 30-х годов, - Александр Вилкул Как сообщало ранее ИА «МОСТ-ДНЕПР», 11 мая 2017 года в половине четвертого утра двое неизвестных мужчин, скрывая лица под капюшонами, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис Оппозиционного Блока на пр. Яворницкого (Карла Маркса), 5. Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул отметил, что в условиях политических репрессий, давления на свободу слова и инакомыслящих украинцы должны объединиться, чтобы построить свободную Украину, защитить свои права и свободы. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. «Власть, может, и говорит, что строит в Украине Европу, но это Германия 30-х годов. Поджоги партийных офисов и телеканалов, нападения радикалов. Нам известно, что против нас готовятся политические репрессии.

Участников Марша Победы, а там было 25 тысяч, просто ловят на улицах и говорят: «Дайте любые показания против Оппоблока и мы вас отпустим». Власть объявила войну правам и свободам. Мы призываем всех объединяться. Сейчас это вопрос не судьбы Оппозиционного Блока, а вопрос свободной Украины, прав и свобод каждого украинца». «Если не остановить беспредел, то провокация, которая была сегодня с поджогом нашего офиса в Днепре, может быть с домом или офисом каждого из вас», - подчеркнул нардеп. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7