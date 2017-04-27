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10:30		 МОСТ ДНЕПР: «Ветеранов выгнали из здания мэрии Днепра. Дальнейшая судьба ветеранской организации города»
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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 16:48 | 11.05.2017
ОппоБлок Днепра выступил в защиту ветеранских организаций, которые Филатов выгнал из здания горисполкома и лишил финансирования из горбюджета

Сегодня мэр Днепра Борис Филатов выставил на улицу общественные организации ветеранов Великой Отечественной и Афганской войн. Ранее городские офисы этих организаций согласно ст.20 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» размещались в здании мэрии. Также Филатов заявил о лишении ветеранских организаций финансирования из бюджета города. Фракция Оппозиционного Блока в Днепропетровском горсовете выступила в защиту ветеранских организаций и потребовала прекратить самоуправство мэра, который занимается противозаконными действиями.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ОБ.

Руководитель фракции ОБ в горсовете Наталья Начарьян заявила, что сначала Филатов блокирует предложения Оппозиционного Блока по увеличению социальной поддержки ветеранов.

«Сегодня он выбросил на улицу ветеранские организации. Это - целенаправленная травля. Мы требуем от мэра Филатова прекратить издеваться над общественными организациями ветеранов. Как и любой другой мэр, он не имеет права единолично решать вопрос об их финансировании и «выселении». Мы требуем вынести это решение на ближайшую сессию, которая назначена на 17 мая, пусть депутаты проголосуют. Уверена, что все нормальные горожане и депутаты вне зависимости от их политических сил, защитят ветеранов и законность», - заявила она.

Начарьян отметила, что ветеранские организации подверглись нападкам мэра за участие в Марше Победы 9 Мая.

«Филатов лично оскорбил председателя областного совета ветеранов Станислава Шевченко за то, что он шел в колонне Марша Победы вместе с ветеранами, Александром Вилкулом и еще двадцатью пятью тысячами горожан. Это плевок в лицо всем ветеранам – настоящим героям, которые боролись за священную для нас Победу, послевоенное восстановление страны, принимали участие и в других войнах 20 века. Станислав Николаевич служил 37 лет. Он прошел путь от командира танкового взвода до заместителя начальника штаба шестой гвардейской танковой армии. Прошел годы войны в Афганистане, принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы», - отметила Начарьян.

Как сообщалось, 9 Мая в Днепре более двадцати пяти тысяч жителей Днепропетровской области пришли к Монументу Славы с портретом своих дедов и прадедов – солдат Великой Отечественной войны, чтобы отдать дань памяти настоящим героям. Несмотря на то, что группа из нескольких сотен лиц пыталась помешать ветеранам возложить цветы к Монументу, участники Марша Победы вместе с Александром Вилкулом и сотрудниками правоохранительных органов защитили ветеранов.
 
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