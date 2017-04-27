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| Политика | 08:30 | 15.05.2017
Диалог ЕС – Украина: нет ни вечных друзей, ни вечных врагов, - Александр Вилкул

Европейское издание EU Reporter опубликовало статью, в которой сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в Верховной Раде Украины Александр Вилкул накануне встречи с руководством Европейского парламента проанализировал нынешнее состояние дел между Украиной и ЕС, а также проблемы, с которыми сталкивается Украина в сфере безопасности, политики и экономики, передает пресс-служба нардепа. 

Вилкул подчеркнул, что для очищения диалог ЕС с Украиной от заблуждений и иллюзий необходим более сбалансированный и работающий на сближение подход.

«Сегодня наша страна очень нуждается в консолидации всех сил, выступающих за мир и преодоление раскола. ЕС мог бы помочь этому процессу тем, что послал бы четкий сигнал: нам нужен не плацдарм против кого-то, а мирный, надежный и способный самостоятельно прокормить себя сосед, который станет стабильным и полезным, а не обременительным для Европы. Известная формула Уинстона Черчилля о том, что «нет постоянных друзей, постоянных врагов, есть только постоянные интересы» может стать указанием к совершенствованию диалога между европейскими и украинскими политиками ради обеспечения мира и процветания на нашем континенте», - сказал он.
Политик отметил, что сегодняшнее плохо функционирующее украинское государство, погрязшее в нестабильности, росте крайне правого популизма, системной коррупции и непрекращающихся скандалах, разрушает иллюзии многих европейских политиков, которые потратили время, энтузиазм и политический капитал на поддержку определенных партнеров в Украине.

«Те европейцы, которые годами были вовлечены в тесное сотрудничество с определенными украинскими партиями и конкретными лидерами, в итоге оказываются в роли жестких адвокатов этих политических сил, а не непредвзятых друзей Украины, которая слишком разнообразна и сложна, чтобы изображать ее в черно-белых тонах», - сказал Вилкул.

Он подчеркивает, что уникальное по своему охвату и амбициям Соглашение об Ассоциации Украина–ЕС было подготовлено и парафировано к марту 2012 года, когда так называемые нынешние «проевропейские» украинские партии были в оппозиции и даже привлекали своих союзников в Европарламенте к попыткам сорвать соглашение.

«План действий по либерализации ЕС визового режима для Украины был представлен в декабре 2010 года, а 85% его требований были выполнены еще до начавшегося в ноябре 2013 Майдана. С другой стороны, в январе 2017 года, уже три года спустя после прихода к власти политиков, гордо называющих себя «проевропейскими», Transparency International поставило Украину на 131 место в списке по уровню коррупции. Намного ниже даже большинства развивающихся стран», - сказал Вилкул.

Он отметил, что настоящая европейская интеграция имеет мало общего с громкими декларациями и флагами ЕС на правительственных зданиях: «Те партии, которые 7-10 лет назад смогли присоединиться к общеевропейским политическим семьям, во внутренней политике Украины сейчас регулярно блокируются с крайне правыми движениями, пропагандирующими радикализм, нетолерантность и дискриминацию».
Один из лидеров Оппозиционного Блока отмечает, что европейские политики, которые поддерживают тех, кого многие украинцы считают некомпетентными, коррумпированными и раскалывающими общество, подрывают доверие не только к европейским политикам, но и к самой Европе. Одной из важнейших составляющих для того, чтобы вывести отношения ЕС и Украины на новый конструктивный уровень является выстраивание диалога европейских политиков с представителями украинской власти и оппозиции.

 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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