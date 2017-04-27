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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 10:34 | 15.05.2017
Сергей Рыбалка исполнил мечты детей из Днепропетровщины (ФОТО)

По инициативе Председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народного депутата от фракции Радикальной партии Сергея Рыбалки шестеро школьников из Днепропетровщины осуществили свою мечту посетить наиболее масштабное событие этого года в Украине, песенный конкурс Евровидение в Киеве.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

В начале апреля этого года народный депутат инициировал песенный конкурс для подростков 12-17 лет из Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровской области под названием «Мечты сбываются с Сергеем Рыбалка».

Народному избраннику известно, как сильно талантливая молодежь нуждается в поддержке и помощи в развитии своих творческих способностей и поэтому решил организовать для шестерых победителей (по три из каждого района) вокального конкурса поездку в столицу Украины на песенный конкурс Евровидение 2017.

«Всегда поддерживал, и буду продолжать поддерживать талантливых детей из моей родной Днепропетровской области. На этот раз мы решили провести вокальный конкурс на лучшее исполнение любимых песен среди подростков двух районов Днепропетровской области и осуществить их мечту попасть на Евровидение в Киеве», - сообщил Сергей Рыбалка.
Конкурс в Синельниковском и Никопольском районах Днепропетровской области проводился в несколько этапов.

Среди всех желающих участников жюри выбрало сначала полуфиналистов, а затем по три победителя из каждого района. В результате, победу одержали шесть прекрасных школьниц, которые получили от Сергея Рыбалки билеты на песенный конкурс Евровидение.

В день финала Евровидения талантливые победительницы из Днепропетровщины прибыли в Киев, где их лично встретил и поздравил с победой инициатор конкурса Сергей Рыбалка. Он организовал для них уникальную экскурсию по Киево-Печерской лавре, в музей Второй мировой войны, фан-зону Евровидение на Крещатике, а также они все вместе посетили финал песенного конкурса Евровидение.

«Каждый талантливый ребенок должен иметь шанс, чтобы реализовать себя, особенно дети из самых отдаленных уголков Украины. Вы даже себе не представляете, насколько эти девушки талантливые и прекрасно поют. Уверен, что уже в ближайшие годы они смогут участвовать в национальном отборе на песенный конкурс Евровидение от Украины. Победительницы получили от поездки в Киев на Евровидение невероятные впечатления и огромный заряд положительных эмоций. Убежден, что это будет вдохновлять их на новые успехи и творческие достижения, и станет стимулом в их дальнейшей жизни», - подчеркнул Сергей Рыбалка.

Такое знаменательное событие непременно останется в сердцах победительниц вокального конкурса из Днепропетровщины на всю их жизнь и будет побуждать к новым победам.


 
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Теги: Днепропетровщина

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