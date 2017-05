| Политика | 08:47 | 16.05.2017 Вилкул обсудил с руководством Европарламента перспективы диалога Украина–ЕС: Европа обеспокоена ростом в Украине радикализма и насилия Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока Александр Вилкул в рамках работы с институциями ЕС встретился с вице-президентом Европейского парламента Иоанном Мирча Пашку. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. Стороны обсудили развитие диалога Украина – ЕС. В частности, Вилкул поблагодарил своего коллегу за поддержку Европарламентом отмены виз для украинцев. При этом он призвал европейских политиков, сохраняя поддержку Украины в целом, обратить внимание на действия тех украинских партий и радикальных группировок, которые пропагандируют нетолерантность, радикальный национализм, оказывают давление на свободу слова и нарушают и другие европейские принципы. На прошедшей в здании Европарламента в Страсбурге встрече Вилкул подробно рассказал о волне террора, с которой столкнулись оппозиционные политики после массового празднования Дня Победы в Украине. В течение всего пяти дней после этого радикалами при полном бездействии правоохранительных органов были сожжены офисы Оппозиционного блока в Днепре, Каменском и Кривом Роге, были зафиксированы факты нападения на представителей оппозиции и мирных граждан. «На мероприятиях, организованных Оппозиционным Блоком в честь Дня Победы, сотни тысяч людей выступали за мир и единство в Украине и решительно отвергали попытки навязывания националистической идеологии. Они выражали мнение десятков миллионов украинцев. В ответ мы увидели как радикалы развернули террор против людей, отстаивающих европейские ценности. Самая большая опасность в том, что это происходит при попустительстве, а в некоторых случаях, как это было в Днепре, и при поддержке власти», - отметил Вилкул. В свою очередь Иоанн Мирча Пашку отметил, что рост крайне правого популизма является большим вызовом для самого Европейского Союза, и его проявления в Украине, особенно насильственные, не могут не вызывать в ЕС самой серьезной обеспокоенности. Вилкул также отметил, что еще одна угроза в действиях радикалов, шантажирующих власть и раскалывающих общество, заключается в том, что это ограничивает способность Киева в имплементации Минских соглашений и не дает остановить войну на востоке страны.

