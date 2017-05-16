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| Политика | 12:27 | 17.05.2017
ОппоБлок выступил против решения о повышение тарифов за обслуживание лифтов в 3 раза и на 13% на холодную воду

Жители Днепра возмущены решением горисполкома от 23.03.2017г. № 162, которым Филатов тайно от жителей города и оппозиционных депутатов увеличил тарифы на содержание домов, придомовых территорий и лифтов. Так, этим решением оплата за лифт увеличена почти в 3 раз. Также к майским праздникам мэр Филатов подготовил горожанам еще один подарок – повышение почти на 13% тарифа на холодную воду. Депутаты фракции Оппозиционного Блока в горсовете выступили против кулуарных решений руководства мэрии и потребовали отмены решения исполкома. Согласно пункту 7 статьи 59 Закона Украины про местное самоуправление это решение может отменить мэр.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Оппозиционного блока.

Руководитель фракции Оппозиционного Блока в Днепропетровском городском совете Наталья Начарьян сказала: «На каждом приеме горожане жалуются на ужасное качество лифтового хозяйства. Мало того, что лифты в угрожающем состоянии, так еще и тариф на обслуживание лифта рассчитывают исходя из площади квартиры. Платить приходится, в том числе и жителям первого этажа. Теперь еще и цены подняли практически в три раза. Получается, что член исполкома Павел Безуглый втайне от горожан при поддержке мэра проводит решение по увеличению платежей за обслуживание лифтов фирме жены своего брата – депутата горсовета Днепра от группы «За Днепропетровск», главы комиссии по ЖКХ Дмитрия Безуглого!».

Ранее фракция Оппозиционного Блока в горсовете Днепра предложила реальный механизм снижения тарифов для горожан до уровня 2015 года. Простым голосованием депутаты могли выделить коммунальным тепло- и водоснабжающим предприятиям компенсации из городского бюджета Днепра. «Деньги на это есть, но их цинично разворовывает Филатов и его окружение, вместо того, чтобы помочь горожанам», - сказала Начарьян.

Депутат отметила, что реальный путь поддержки людей предложил народный депутат Александр Вилкул. Он внес в парламент законопроекты № 2342 и 2347 от 06.03.2015г., №3406 от 05.11.2015г. и № 5250-1 от 25.10.2016 г. о введении запрета на повышение тарифов ЖКХ и снижение действующих тарифов в два раза, а также о запрете выселения людей из жилья за долги по коммуналке.

Напомним, что правительство заложило в госбюджет 2017 года на субсидии в 2 раза меньше денег, чем необходимо (заложено 47 млрд грн вместо необходимых 102 млрд грн). В результате, только за первый квартал 2017 были израсходованы три четверти средств, предусмотренных в госбюджете на субсидии.

И поскольку денег не хватает, под разными предлогами власть тотально сокращает количество получателей субсидий – за первый квартал субсидий лишились полтора миллиона семей.

Также правительство снизило для получателей субсидий социальные нормы на отопление 1 кв.м в месяц: на газ на 9% - с 5,5 до 5 куб. м; для централизованного отопления - на 21% - с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал, на электроэнергию для индивидуального отопления – также на 21% - с 65 кВт/ч до 51 кВт/ ч. Это означает, что люди будут за коммуналку на сотни гривен в месяц больше.


 
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Теги: общество, Днепропетровщина

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