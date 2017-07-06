С праздником, металлурги и горняки! Нас не учили красиво говорить, нас учили работать. И мы знаем: пока работают предприятия – живет страна, - Вилкул (ВИДЕО)

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул поздравил работников горно-металлургической отрасли с профессиональным праздником.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«Уважаемые горняки и металлурги, ветераны нашей отрасли!

С праздником!

Я горжусь тем, что я один из вас, что в 17 лет впервые почувствовал в руках рычаги экскаватора и вырос в большом трудовом коллективе.

Нас не учили красиво говорить, нас учили работать.

И мы с вами знаем: пока работают предприятия – живет страна.

Именно поэтому я делаю все, чтобы стабильно работали предприятия, создавались новые рабочие места, был рост зарплат и пенсий.

Вместе мы восстановим мир, вернем единство нашей страны и уважение к людям труда!», - сказал Вилкул в поздравлении.