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| Политика | 09:19 | 17.07.2017
Люди не должны умирать из-за безграмотности Минздрава, - Вилкул

С 2014 года в Украине от ботулизма умерли 34 человека, а заболели более 500. По сравнению с 2013 годом, в 2014 году от этой болезни умерли на 50% больше людей, в 2016 на 83% больше, даже за первые полгода 2017 уже на 40% больше, чем четыре года назад за весь год.

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул сказал: «Мы требуем смены руководства медицинской отрасли. Люди не должны умирать из-за безграмотности чиновников. В 2016 году в Украине почти 20% роста инфекционных заболеваний. А в этом году зарегистрированы 76 случаев заражения ботулизмом, про который уже забыли цивилизованные страны. И заражения не только «бытовые», но и «промышленные» - когда люди массово заражаются от продукции, произведенной не кустарным способом, а на промышленном предприятии и купленной в официальной торговой сети. Украина становится очагом эпидемиологической угрозы для всей Европы».

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу народного депутата.

Причина – в трех ключевых проблемах. Уничтожена система санитарно-эпидемиологического контроля. Не сформирован запас необходимых вакцин. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу относительно уровня вакцинации населения в Украине. В 2016 организация оценивала ситуацию как худшую в Европе. Несмотря на заявления даже от европейских экспертов, сыворотки от ботулизма в Украине официально не зарегистрированы уже 3 года.

Минздрав сообщает, что на всю страну у них есть 25 единиц поливалентной сыворотки от ботулизма. По 100 тыс грн за одну вакцину. Все вакцины в Киеве. При том, что заболевший должен получить медицинскую помощь в ближайшие полчаса, максимум — 2 часа после постановки диагноза. И ее не возможно доставить за такое время в Ужгород или Запорожье.

В результате родственники больных вынуждены искать сыворотки самостоятельно, теряя драгоценное время. А на на черном рынке препараты стоят дорого (от 200 грн. до 5 тыс. грн. за одну ампулу) и время доставки почтой минимум 1-2 дня. Но самое главное, что на препараты, купленные «с рук», никто не дает гарантии качества и врачи официально не будут их применять.

«Еще со времен СССР, не взирая ни на какие обстоятельства, в стране всегда был т.н. неснижаемый запас жизненно важных препаратов, в том числе для лечения и ботулизма. Теперь этого нет. Необходимо принимать срочные меры - Украина скатывается по уровню инфекционной заболеваемости к странам 3-го мира. Если рассматривать абсолютные цифры, то в 2016 году количество инфекционных больных увеличилось на 1,2 млн. человек, а общее число случаев составило 8,2 млн. человек», - сказал Вилкул.

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