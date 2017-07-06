Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
17.07.2017
13:00		 МОСТ ДНЕПР: «Мониторинг цен на базовые продукты питания в Днепре»
17.07.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Ситуация с детским пивным алкоголизмом в Днепропетровской области»
18.07.2017
10:00		 Бизнес конференция: «ФРАНЧАЙЗИНГ - КАК ОДИН ИЗ ДЕЙСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ МСБ»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Политика | 10:33 | 17.07.2017
В июле помощь от Фонда Вилкула получили больше тысячи малообеспеченных и многодетных семей, пенсионеров и переселенцев

С начала работы Фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» – 2014 года – продукты, медикаменты, бытовую технику, наборы для новорожденных и другие предметы первой необходимости получили порядка 150 тысяч человек в 45 городах Украины, а также жители и переселенцы в городах Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу народного депутата.

«К сожалению, с каждым новым днем становится все больше людей, нуждающихся в помощи. Для многих из них помощь от волонтеров и благотворительных фондов – едва ли не единственная возможность выжить. За три года мы помогли десяткам тысяч людей и наша системная работа продолжается.

У нас несколько стратегических направлений деятельности: помогаем многодетным и малообеспеченным семьям; оказываем поддержку одиноким пенсионерам и тяжелобольным, которые проживают в Днепропетровске и других городах нашей области; поддерживаем молодых мамочек из числа переселенцев», - сказала исполнительный директор фонда «Украинская перспектива» Оксана Живага после отправки продуктов и набора для новорожденного переселенке в Запорожье.

В этом месяце такую же помощь от Фонда получили переселенки, проживающие в Одессе, Харькове, Хмельницком, Чернигове, а также проживающие на Днепропетровщине – в Каменском (Днепродзержинск), Павлограде, Синельниково и других городах.

«В наборы для новорожденных входит то, что необходимо мамочке для ухода за малышом: подгузники, кремы, шампуни и другие средства гигиены. За три года мы помогли свыше тысячи мамочек, у которых на свет появились малыши», - отметила исполнительный директор Фонда.

Виктория Иванова – мама четырех мальчишек и недавно появившейся на свет доченьки Миланы – искренне благодарна волонтерам за заботу и переданные продукты, сладости для детей и набор для новорожденной малышки: «Мы приехали из Дзержинска (Донецкая обл) в Днепр в 2014 году. Думали на пару месяцев… Пока все разрешится… Но прошло уже три года, а мы домой так и не вернулись. Я рада, что в Днепре мы встретили волонтеров Фонда «Украинская перспектива», которые не остаются равнодушными к бедам других. Фонд нас выручает уже не первый раз».

Также, в этом месяце, в ответ на просьбы людей, волонтеры Фонда также передали продукты и средства гигиены одиноким пенсионерам и тяжело больным.

В 2014 году Фонд стал первой негосударственной организацией, которая начала оказывать системную помощь мирным людям, пострадавшим от войны – раненым и переселенцам. Также Фонд оказывает системную поддержку малоимущим, пенсионерам, многодетным семьям.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
06.07.2017 17:04 В Каменском мужчина едва не погиб от приготовления пищи
Последние новости
17.07.2017
12:00		 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
17.07.2017
11:43		 В Черниговской области пограничники задержали 4-х нелегалов из Бангладеш
17.07.2017
11:20		 В Новомосковске полиция охраны задержала квартирного вора
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика