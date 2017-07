| Политика | 10:33 | 17.07.2017 В июле помощь от Фонда Вилкула получили больше тысячи малообеспеченных и многодетных семей, пенсионеров и переселенцев С начала работы Фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» – 2014 года – продукты, медикаменты, бытовую технику, наборы для новорожденных и другие предметы первой необходимости получили порядка 150 тысяч человек в 45 городах Украины, а также жители и переселенцы в городах Донецкой и Луганской областей, контролируемых Украиной. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу народного депутата. «К сожалению, с каждым новым днем становится все больше людей, нуждающихся в помощи. Для многих из них помощь от волонтеров и благотворительных фондов – едва ли не единственная возможность выжить. За три года мы помогли десяткам тысяч людей и наша системная работа продолжается. У нас несколько стратегических направлений деятельности: помогаем многодетным и малообеспеченным семьям; оказываем поддержку одиноким пенсионерам и тяжелобольным, которые проживают в Днепропетровске и других городах нашей области; поддерживаем молодых мамочек из числа переселенцев», - сказала исполнительный директор фонда «Украинская перспектива» Оксана Живага после отправки продуктов и набора для новорожденного переселенке в Запорожье. В этом месяце такую же помощь от Фонда получили переселенки, проживающие в Одессе, Харькове, Хмельницком, Чернигове, а также проживающие на Днепропетровщине – в Каменском (Днепродзержинск), Павлограде, Синельниково и других городах. «В наборы для новорожденных входит то, что необходимо мамочке для ухода за малышом: подгузники, кремы, шампуни и другие средства гигиены. За три года мы помогли свыше тысячи мамочек, у которых на свет появились малыши», - отметила исполнительный директор Фонда. Виктория Иванова – мама четырех мальчишек и недавно появившейся на свет доченьки Миланы – искренне благодарна волонтерам за заботу и переданные продукты, сладости для детей и набор для новорожденной малышки: «Мы приехали из Дзержинска (Донецкая обл) в Днепр в 2014 году. Думали на пару месяцев… Пока все разрешится… Но прошло уже три года, а мы домой так и не вернулись. Я рада, что в Днепре мы встретили волонтеров Фонда «Украинская перспектива», которые не остаются равнодушными к бедам других. Фонд нас выручает уже не первый раз». Также, в этом месяце, в ответ на просьбы людей, волонтеры Фонда также передали продукты и средства гигиены одиноким пенсионерам и тяжело больным. В 2014 году Фонд стал первой негосударственной организацией, которая начала оказывать системную помощь мирным людям, пострадавшим от войны – раненым и переселенцам. Также Фонд оказывает системную поддержку малоимущим, пенсионерам, многодетным семьям. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

