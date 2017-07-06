Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс
18.07.2017
10:00		 Бизнес конференция: «ФРАНЧАЙЗИНГ - КАК ОДИН ИЗ ДЕЙСТВЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ МСБ»
18.07.2017
10:00		 МОСТ ДНЕПР: «О ситуации с возгоранием на полигоне в Гвардейском»
18.07.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Какое количество военнослужащих было призвано в Днепропетровской области на службу по контракту?»
18.07.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «О распространенных схемах мошенничества с банковскими картами. Какие данные карты нельзя никому предоставлять»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Политика | 13:49 | 17.07.2017
Пенсионная реформа от власти - это схема, по которой из 12 миллионов пенсионеров через несколько лет оставят пять миллионов, - Вилкул (ВИДЕО)

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул заявил, что пенсионная реформа от власти - это схема, по которой из 12 млн пенсионеров через несколько лет оставят пять миллионов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«У пенсионной реформы задача должна быть повысить пенсии, а не поднять пенсионный возраст, до которого многие просто не доживут», - сообщил сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что предложенное властью увеличение страхового стажа с 15 до 35 лет для выхода на пенсию – это не что иное, как скрытое повышение пенсионного возраста.

«Схема со страховым стажем – это манипуляция для того, чтобы повысить пенсионный возраст. А не манипуляция то, что служба в армии теперь не будет засчитываться в страховой стаж. Если женщина сидела долго в декрете – это тоже не засчитается в пенсионный стаж. Все это схема, по которой из 12 миллионов пенсионеров через несколько лет хотят сделать пять миллионов пенсионеров и снизить дефицит Пенсионного Фонда, который покрывается сегодня за счет государственного бюджета. Реформу в таком виде мы однозначно не поддерживаем», - подчеркнул он.

Вилкул отметил, что повышать пенсии нужно за счет стимулирования развития экономики, роста зарплат, создания рабочих мест, возвращения людей из-за рубежа, которые уехали на заработки из-за того, что здесь нет работы: «И тогда больше налогов будет больше платиться в Пенсионный фонд, будет возможность повышать пенсии».

Он также отметил, что еще два года назад внес в парламент законопроект, чтобы отменить позорные 15% налога для работающих пенсионеров.

«Более того, мы обратились в Конституционный суд для восстановления прав работающих пенсионеров в полном объеме. И будем продолжать защищать интересы людей», - отметил он.

Напомним, что в последний день работы весенне-летней сессии, в четверг, 13 июля 2017 года, коалиция проголосовала в первом чтении законопроект № 6614 о пенсионной реформе. Оппозиционный Блок выступил против.


 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Украина

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
06.07.2017 17:04 В Каменском мужчина едва не погиб от приготовления пищи
Последние новости
17.07.2017
20:33		 На Днепропетровщине произошел пожар на территории военного полигона
17.07.2017
18:08		 В Кабмине рассказали, когда закончится осовременивание пенсий
17.07.2017
17:56		 Конфирматы— стяжка из одного элемента
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика