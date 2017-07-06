Пенсионная реформа от власти - это схема, по которой из 12 миллионов пенсионеров через несколько лет оставят пять миллионов, - Вилкул (ВИДЕО)

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул заявил, что пенсионная реформа от власти - это схема, по которой из 12 млн пенсионеров через несколько лет оставят пять миллионов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«У пенсионной реформы задача должна быть повысить пенсии, а не поднять пенсионный возраст, до которого многие просто не доживут», - сообщил сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что предложенное властью увеличение страхового стажа с 15 до 35 лет для выхода на пенсию – это не что иное, как скрытое повышение пенсионного возраста.

«Схема со страховым стажем – это манипуляция для того, чтобы повысить пенсионный возраст. А не манипуляция то, что служба в армии теперь не будет засчитываться в страховой стаж. Если женщина сидела долго в декрете – это тоже не засчитается в пенсионный стаж. Все это схема, по которой из 12 миллионов пенсионеров через несколько лет хотят сделать пять миллионов пенсионеров и снизить дефицит Пенсионного Фонда, который покрывается сегодня за счет государственного бюджета. Реформу в таком виде мы однозначно не поддерживаем», - подчеркнул он.

Вилкул отметил, что повышать пенсии нужно за счет стимулирования развития экономики, роста зарплат, создания рабочих мест, возвращения людей из-за рубежа, которые уехали на заработки из-за того, что здесь нет работы: «И тогда больше налогов будет больше платиться в Пенсионный фонд, будет возможность повышать пенсии».

Он также отметил, что еще два года назад внес в парламент законопроект, чтобы отменить позорные 15% налога для работающих пенсионеров.

«Более того, мы обратились в Конституционный суд для восстановления прав работающих пенсионеров в полном объеме. И будем продолжать защищать интересы людей», - отметил он.

Напомним, что в последний день работы весенне-летней сессии, в четверг, 13 июля 2017 года, коалиция проголосовала в первом чтении законопроект № 6614 о пенсионной реформе. Оппозиционный Блок выступил против.



