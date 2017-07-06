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| Политика | 17:44 | 18.07.2017
Пенсионная реформа избавит страну от пенсионеров, - депутаты группы «За життя» (Днепр)

Пенсионная реформа фактически уничтожает класс пенсионеров в стране. Такое мнение выразили на пресс-конференции «Пенсионная реформа: за и против» депутаты горсовета Днепра из группы «За життя» Елена Степанян и Сергей Никитин.

Законопроект о пенсионной реформе, который был принят в первом чтении перед уходом парламента на каникулы, уже назван аналогом возврата «крепостного права» в Украину. В частности, с резкой критикой реформы выступил лидер партии «За життя» Вадим Рабинович.

Эту позицию разделяют депутаты горсовета Днепра из группы «За життя».

«Каждый из нас шел на выборы, обещая защищать самых слабых, самых нуждающихся. Как объяснить людям, что государству наплевать на стариков, на пенсионеров? Два основных минуса этой реформы делают реформу фактически геноцидом: повышение стажа выхода на пенсию и снижение коэффициента расчета пенсии. Размер пенсий граждан, которые выходят на нее с 2018 года, станет меньше на 25% по сравнению с теми, кто вышел раньше. Такие расчеты говорят убедительнее, чем все увещевания с трибуны «реформотворцев», - заявила Елена Степанян.

«Проблемы наполнения Пенсионного фонда реально существуют. Их причина – не в том, что в стране много пенсионеров, а в том, что у нас половина зарплат в тени. Соответственно, главный путь решения проблемы – это создавать экономический климат для того, чтобы легализировать рынок труда и увеличивать отчисления в Пенсионный фонд», - отметил депутат горсовета Сергей Никитин (группа «За життя»). - Кроме того, годами создается ситуация, когда люди работают, но не понимают в итоге - на какую пенсию они могут рассчитывать, так как правила игры все время меняются». Он также поддержал утверждение главы политсовета партии «За життя» Евгения Мураева в том, что свои обязательства перед теми, кто уже оттрудился, государство должно выполнять.

Отвечая на вопрос о дальнейших действиях депутатов в горсовете, Сергей Никитин сообщил, что от группы «За життя» будет подана инициатива о разработке программы поддержки пенсионеров г. Днепр. Также, учитывая юридическую легализацию партии «За життя», Елена Степанян отметила, что сторонники партии «За життя» не исключают возможности своей дальнейшей формализации в составе горсовета.

Напомним, партия «За життя» фактически существует с 2016 года на базе партии «Центр». Группа «За життя» была создана в горсовете Днепра в феврале 2017 года. В апреле 2017 Минюстом была официально зарегистрирована партия «За життя», в мае 2017 года была создана городская партийная организация в Днепре.

Как пишут СМИ, анализируя новую Пенсионную реформу, огромная часть населения либо не наберет необходимого стажа либо просто не доживет до получения пенсии (63-65 лет), ведь средняя продолжительность жизни составляет 68 лет. Украинских граждан обрекают работать чуть ли не до смерти, чтобы в итоге на старости лет еле сводить концы с концами.
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