За бюджетные деньги рабочие места должны создаваться в Украине, а не за рубежом, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул сообщил, что за бюджетные деньги рабочие места должны создаваться в Украине, а не за рубежом.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«Необходимую стране продукцию надо не закупать у иностранцев, ее должны производить наши предприятия. Для этого нужна государственная стратегия поддержки промышленности. Наша продукция должна быть высокотехнологичной и конкурентоспособной. Тогда будут новые рабочие места и рост зарплат».

Напомним, что в июле 2017 года тендер на 1,8 млрд грн на поставку в Киев трамваев выиграла польская компания, которая предложила цену всего на 1 тыс. грн меньше украинского производителя.

Вилкул отметил, что в ряде стран для поддержки отечественного производителя законодательно закреплено право местных компаний на приоритет в уровне цен.

«Т. е. при прочих равных, выигрыш присуждается местному поставщику, даже если предложенная им цена выше, чем у иностранных участников. «Ценовая фора» для местных производителей может составлять от 6% (США, Канада) до 15% (Кувейт, Индия) и более.

Да, конкуренция должна быть. Но, чтобы у Украины было будущее, мы должны научиться защищать свои национальные экономические интересы!

Надо поддержать отечественного производителя. Есть Made in America, есть Made in Germany... должно реально появиться Made in Ukraine!», - подчеркнул он.