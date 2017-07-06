Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Политика | 12:46 | 19.07.2017
За бюджетные деньги рабочие места должны создаваться в Украине, а не за рубежом, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул сообщил, что за бюджетные деньги рабочие места должны создаваться в Украине, а не за рубежом.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«Необходимую стране продукцию надо не закупать у иностранцев, ее должны производить наши предприятия. Для этого нужна государственная стратегия поддержки промышленности. Наша продукция должна быть высокотехнологичной и конкурентоспособной. Тогда будут новые рабочие места и рост зарплат».

Напомним, что в июле 2017 года тендер на 1,8 млрд грн на поставку в Киев трамваев выиграла польская компания, которая предложила цену всего на 1 тыс. грн меньше украинского производителя.
Вилкул отметил, что в ряде стран для поддержки отечественного производителя законодательно закреплено право местных компаний на приоритет в уровне цен.

«Т. е. при прочих равных, выигрыш присуждается местному поставщику, даже если предложенная им цена выше, чем у иностранных участников. «Ценовая фора» для местных производителей может составлять от 6% (США, Канада) до 15% (Кувейт, Индия) и более.

Да, конкуренция должна быть. Но, чтобы у Украины было будущее, мы должны научиться защищать свои национальные экономические интересы!

Надо поддержать отечественного производителя. Есть Made in America, есть Made in Germany... должно реально появиться Made in Ukraine!», - подчеркнул он.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Украина

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
06.07.2017 17:04 В Каменском мужчина едва не погиб от приготовления пищи
Последние новости
19.07.2017
15:57		 Аграрии Днепропетровщины собрали первый миллион тонн зерна
19.07.2017
15:52		 В Сумах на почве ревности убили пенсионера
19.07.2017
15:44		 В Киеве трое взрослых истязали девочку, принуждая к проституции
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика