| Политика | 13:10 | 19.07.2017 ОппоБлок в горсовете Днепра выступил против выделения 15 млн гривен новым коммунальным предприятиям 19 июля на сессии горсовета Днепра подконтрольные мэру депутаты проголосовали за создание практически 5 миллионов гривен очередного коммунального предприятия (КП), которое якобы должно заниматься вопросами энергоэффективности, а также за внесение в уставной фонд другого КП «Оздоровление и отдых» очередных более 10 миллионов гривен. Фракция Оппозиционного Блока выступила с резкой критикой этих решений. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу политической силы. Активист Антикоррупционной инициативы, депутат горсовета от Оппозиционного Блока Сергей Суханов сказал: «Вместо поддержки горожан - врачей, ветеранов, чернобыльцев и др. Филатов использует бюджет города, чтобы расплачиваться с депутатами большинства, которые взамен за получение денег и привилегий послушно голосуют за антинародные решения или очередные коррупционные схемы мэра. Для каждого депутата из большинства Филатов уже создал по несколько коммунальных предприятий. Их функции либо вообще не ясны, либо дублируются. Например, очередное КП за 5 миллионов гривен. Любому жителю города ясно, что за 5 миллионов гривен вопросы энергоэффективности в городе не решить. Очевидно, что деньги выделяются просто под распил – на организацию офиса, ремонт, закупку оргтехники, зарплаты 20 работникам, обеспечение командировок и т.д. С пополнением уставного фонда очередного КП ситуация равно такая же, как с миллиардом бюджетных гривен, который благодаря голосованию большинства был внесен в 2016 году в уставные фонды коммунальных предприятий теплоснабжения и «Днепрводоканала». Тогда эти деньги были украдены и ни на копейку не помогли снизить тарифы на коммуналку. И сейчас, горожане понимают, что эти средства не повысят качество предоставляемых услуг, а осядут в карманах Филатова и его чиновников». Сергей Суханов отметил: «Для борьбы с запредельной коррупцией в Днепре ОппоБлок требует, чтобы все финансовые вопросы решались прозрачно, а общественность имела возможность полного контроля и аудита на всех этапах. Мы продолжаем потребовать публичного отчета, общественного аудита и правовой оценки правоохранительными органами в отношении деятельности всех департаментов, управлений и коммунальных предприятий горсовета Днепра. Прежде всего, тех подразделений, которые находятся в подчинении департамента гуманитарной политики. До недавнего времени его возглавлял Геннадий Глядчишин. Когда он перестал эффективно реализовывать коррупционные схемы и его раскрыли правоохранители, то мэр, чтобы отвести от себя угрозу, уволил Глядчишина, несмотря на то, что они были одними из ближайших соратников». Ранее Нацполиция уже сделала протоколы о коррупции на замов Филатова Михаила Лысенко и Александра Санжару, а также пятерых ключевых начальников управлений и чиновников мэрии. Среди них Артем Павлов и Геннадий Глядчишин. Напомним, активисты Антикоррупционной Инициативы передали правоохранительным органам материалы об украденных с 2016 года из бюджета Днепра более 650 миллионов гривен. Национальная полиция уже ведет досудебное расследование в рамках внесенного в ЕРДР под №12016040030000308 (04.05.2016) уголовного производства. Также областная прокуратура по факту криминальных противозаконных действий руководства мэрии завела уголовное производство № 42016040000000660 от 01.08.2016 г. Ход расследования контролируется Главным Управлением Национальной полиции. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

