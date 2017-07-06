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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 13:17 | 19.07.2017
За Добкина внесли 50 млн залога

Залог за находящегося под следствием народного депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина в сумме 50 млн грн внесли сопредседатель «Оппозиционного блока» Борис Колесников и народный депутат Вадим Новинский.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Оппоблока.

«Я благодарен своим товарищам. Они приняли решение (внести залог, - ред.) без меня, всего лишь поставив меня об этом в известность. Это один из прекрасных моментов, которые называют товариществом», - заявил Михаил Добкин.

По его словам, первую часть залога в размере 30 млн грн внес Вадим Новинский, вторую - в размере 20 млн - Борис Колесников.

Что касается дальнейших действий оппозиционного политика, то сейчас его адвокаты готовят апелляцию на решение суда о его аресте.

«Мы будем готовить заявление в Апелляционный суд, где мы хотим обжаловать решение суда первой инстанции, потому что я считаю, что я не опасный человек для государства, меня незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму», - сказал Михаил Добкин.
 
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