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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 14:23 | 19.07.2017
Депутаты группы «За життя» призвали горсовет Днепра начать разработку программ по поддержке пенсионеров

Депутаты группы «За життя» призвали коллег честно оценить угрозы, которые несет Пенсионная реформа, и задуматься о вариантах городских программ по поддержке пенсионеров. Также группа «За життя» заявила о том, что начинает эту работу. Такое заявление сегодня на сессии горсовета сделал депутат Сергей Никитин (группа «За життя»).

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу партии.

Напомним, перед уходом на каникулы Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым фактически начата Пенсионная реформа в Украине.

«Этот вариант Пенсионной реформы уже назван аналогом «крепостного права». И наша группа «За життя» заявляет об опасности этой реформы в буквальном смысле для жизни пенсионеров – прожить на пенсию в ближайшие годы станет вообще невозможно», - заявил Никитин.

Депутат отметил, что, возможно, эта реформа решает проблемы обязательств Украины перед МВФ, но точно не решает проблемы пенсионеров.

«Мы все понимаем, что для пенсионеров и тех, кто будет выходить на пенсию, эта реформа создает огромную проблему. Огромная часть населения либо не наберет необходимого стажа либо просто не доживет до получения пенсии (63-65 лет), ведь средняя продолжительность жизни составляет 68 лет», - отметил Сергей Никитин.

Он также отметил, что хоть реформу принимает Верховная Рада, но каждый из депутатов горсовета также будет смотреть в глаза избирателям.

«Никто из тех, кто сидит в этом зале, не обещал людям сделать их жизнь хуже и уменьшить пенсии. Поэтому мы призываем коллег честно оценить угрозы и задуматься о вариантах программ по поддержке пенсионеров. У нас впереди каникулы и это время мы призываем использовать для встреч с избирателями и изучения проблемы. Чтобы осенью в проекте нового бюджета появились социальные инициативы, которые помогут выжить тем, кто уже не может работать. Наша депутатская группа «За життя» объявляет о начале такой работы», - сообщил Сергей Никитин.

Также от имени коллег представитель группы «За життя» обратился к мэру Борису Филатову с просьбой также предусмотреть разработку социальных программ для пенсионеров при подготовке проекта бюджета на следующий год. «Неважно, под чьими знаменами или от какой партии будут приняты эти программы. Считаем своим долгом призвать всех к работе над этим вопросом», - отметил Сергей Никитин.
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