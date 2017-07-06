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| Политика | 13:28 | 20.07.2017
Провал финреформы увеличивает риски следующего кризиса, - Глава финкомитета Рады Сергей Рыбалка

Очередная парламентская сессия показала полную неспособность парламента проводить серьезные реформы, в первую очередь – финансовые. Об этом в своем блоге на Обозревателе пишет глава Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка.

Глава финкомитета Рады отмечает, что без решения вопросов проблемных кредитов, наличия нормального кредитования бизнеса, восстановления доверия населения к банкам «ни одного нормального экономического роста в ближайшее время не будет». Однако, по словам Сергея Рыбалки, Рада постоянно проваливает любые финансовые инициативы. Например, законопроекты ставят на голосование перед шестью часами вечера, когда в зале менее 100 депутатов «и о серьезных реформах нечего говорить».

По его словам, логика всех проектов комитета направлена на восстановление кредитования бизнеса или общее развитие различных секторов финансового рынка, является основой для роста экономики и позволит Украине в перспективе реально вырваться из ловушки бедности. «Но политические распри или банальное непонимание важности проектов сводят на нет все наши усилия. В результате – теряется драгоценное время для проведения реформ», - пишет депутат в блоге.

То же, по его словам, касается и эффективности взаимодействия правительства, парламента и Нацбанка. «Министр финансов (как и бывшая Председатель НБУ) систематически игнорирует заседания профильного комитета. Они фактически пропускают мимо ушей наши требования и рекомендации. Последний пример с разработкой стратегии для государственных банков, которую Минфин пообещал предоставить на рассмотрение Комитета еще в мае. До сих пор нет даже понимания, когда наконец этот проект появится», - подчеркивает Сергей Рыбалка.

По его словам, имеет место и откровенный саботаж отдельными бизнес-группами важных для реформирования финансового сектора законопроектов. «Мы столкнулись с этим на примере нового закона «О страховании», который прорабатывается в комитете уже не первый год. Классическая схема блокировки – через поправки. В комитете проведена титаническая работа. Мы добились принятия проекта в первом чтении. Но ко второму чтению количество поправок превысило тысячу, а объем сравнительной таблицы – 500 страниц», - пишет депутат.

Очевидно, участникам различных секторов финансового рынка легче сегодня работать без правил и договариваться с регулятором «под ковром», добавляет он.

Подобная история разворачивается также с законопроектами о ломбардах и о рынке Форекс.

Своим достижением комитет считает восстановление работы Совета Национального банка. «Последние оценки, которые Совет дает деятельности Нацбанка – и которые совпадают в большинстве случаев с выводами, о которых уже давно сигнализировал комитет – указывают на правильность нашего пути. В обществе, наконец, начата профессиональная дискуссия о деятельности НБУ, о путях развития и об ответственности за действия его руководителей», - отмечает Рыбалка.

Осенью комитет планирует наладить более тесный и плодотворный контакт с новым главой Нацбанка. «Перед утверждением в должности мы будем требовать от кандидата четкой программы действий, выполнение которой планируем тщательно контролировать. Мы также готовим обновленный пакет финансовых законопроектов, и продолжим убеждать коллег-депутатов в важности ускорения реформы финансовой системы Украины», - подчеркнул Сергей Рыбалка.
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