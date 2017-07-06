Когда власть боится радикалов, которые часто сами становятся властью, политические убийства не раскрываются и поощряется давление на свободу слова, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул поддержал требование Международной и Европейской Федераций журналистов (IFJ и EFJ) к власти опубликовать расследование убийства известного журналиста Павла Шеремета, которое произошло в Киеве 20 июля 2016.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«Когда власть боится радикалов, которые часто сами становятся властью, политические убийства не раскрываются и поощряется давление на свободу слова.

Убийство Шеремета произошло ровно год назад, Олеся Бузины – два с половиной. Ответа, кто совершил эти преступления нет. Цинизм заключается в том, что все это происходит под прикрытием красивых европейских лозунгов», - подчеркнул он.

В рамках системной работы с европейскими политиками Александр Вилкул обсуждал эти вопросы с вице-президентами Европейского парламента – Райнером Виландом, Ришардом Чарнецким и Иоанном Мирча Пашку, а также руководителями ряда Комитетов Европарламента и представителями европейских регионов.

