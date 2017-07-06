Вилкул: Сколько же в Украине на самом деле жителей - 42,5 или 24 млн?

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул сообщил, что на этой неделе по информации Госстата, за первое полугодие 2017 года численность украинцев сократилась на 102 тыс. человек и составляет 42,5 млн.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«Есть и альтернативная методика подсчета. Раньше в воинских частях потребление хлеба и воды было строго засекречено. Потому что можно было понять численность солдат. Так вот, по этой методике фактически проживает в нашей стране менее 24 млн человек. И сколько же в Украине на самом деле жителей – 42,5 или 24 млн?», - сообщил он.

Для проведения расчета нардеп привел официальные данные.

«Среднее потребление хлеба в 2000 году составляло 50 кг/чел в год. Производство с 2000 по 2016 сократилось с 2,5 млн до 1,1 тонн, или в 2,2 раза. А численность населения официально всего на 14%.

Учитывая, что потребление хлеба во Франции и Германии 54,6 кг/чел, а в Польше 56,7 кг/чел в год, норма 50 кг/чел скорее занижена, т.к. в бедных странах хлеба едят больше.

Предположение по уходу хлебзаводов в «тень» не подтверждается. Потому что параллельно сократилось производство и потребление муки внутри страны с 2,8 млн тонн до 1,43 млн тонн. Так вот, по этой методике фактически проживает в нашей стране менее 24 млн человек», - сказал нардеп.

Для понимания глубины проблемы Вилкул назвал «сухие цифры официальной статистики»:

 средняя продолжительность жизни в Украине 68,6 лет. В Европе – 80,6 лет.

 На 100 умерших приходится 58 новорожденных

 Коэффициент рождаемости 1991 год – 1,85 ребенка в семье, 2015 – 1,5.

 В структуре населения с 1991 по 2016 удельный вес детского населения сократился с 25,6% до 17,8%.

 8 млн человек уехали на заработки.

Нардеп подчеркнул, что необходимо вернуть на работу в Раду народных депутатов, которые, несмотря на чудовищный кризис в стране, разъехались на полтора месяца на очередные каникулы.

«Надо принимать законы, которые восстановят страну и вернут людям уверенность в будущем. Люди хотят работать, жить здесь и сейчас, а не ждать «лучших времен». Я много встречаюсь с молодежью, они любят свою Родину, связывают с ней свои планы на будущее, свои мечты. Мы должны дать им перспективу жить и развиваться в родной стране», - сказал Вилкул.



