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| Политика | 17:12 | 21.07.2017
Рад, что фальсификацию о якобы неуплате мною налогов, будет расследовать Генпрокуратура, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул прокомментировал начало расследования Генпрокуратурой материалов, сфальсифицированных Днепропетровской областной налоговой.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«Еще раз про якобы не оплату мною налогов. Я подал кассационную жалобу в ГФС Украины и рад, что это дело будет расследовать Генеральная прокуратура. Думаю, есть шанс, что там разберутся. Потому что цифры – это все-таки упрямая вещь. И фальсификация полуумной госпожи Томчук из днепропетровской налоговой вскроется», - сообщил он.

Ранее Вилкул прокомментировал так называемую «внеплановую выездную проверку», которую в отношении него провела глава Днепропетровской областной налоговой службы Оксана Томчук.
«Какие вы все стали «умные», получив команду «ФАС» после 9 мая. Не тряситесь так за свои кресла. Все равно выгонят.

«Официально сообщаю, что любые обвинения меня в неуплате налогов являются дешевым пиаром. Требую выдать мне на руки акт проверки. Встретимся в суде», - подчеркнул он.

Отметим, что заявление Томчук сделала 5 июля, в то время как акт был передан Вилкулу только 10 июля официально по почте. После чего документ был обжалован в соответствии с процедурой.
Вилкул подчеркнул, что глава ГФС в Днепропетровской области Оксана Томчук – неграмотная пройдоха.

«Типичный пример неадекватного, но очень корыстного персонажа, поднятого на поверхность в последние 4 года.

Должность получила в обмен на снятие с выборов с 27 округа в июле прошлого года.

До этого была известна как родная сестра Ревы, задержанного за теракт в Днепре в 2012 году и отпущенного после 2014.Известна истериками на суде у Корбана. Теперь почти олигарх, получающая со всего, и правильно относящая долю покровителям», - подчеркнул он.

Вилкул подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием.

 
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