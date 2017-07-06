Суд закрыл дело против Олега Ляшко

Лидер РПЛ Олег Ляшко после завершения судебного заседания заявил, что Печерский райсуд закрыл дело против него относительно совместительства, открытия НАПК.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе политика.

Политик подчеркнул, что дело против него было сфальсифицировано НАПК ГПУ по заказу властей.

«Это дело было сфальсифицировано, мы сразу об этом говорили. Я точно знаю, что не занимался ничем другим, кроме депутатства, только избрался в Верховную Раду. НАПК по заказу властей сфальсифицировало это дело для того, чтобы попытаться нас дискредитировать. Они скрыли доказательства от сущности в моих действиях любого правонарушения, сфальсифицировали протокол. Очевидно для каждого, что за это надо нести ответственность», - отметил Ляшко, объяснив, что НАПК не приобщили к материалам дела копирует трудовой книжки, из которой четко видно, что он уволился с газеты, только стал народным депутатом.

Ляшко отметил, что намерен победить на следующих президентских выборах, поэтому добросовестно соблюдает закон.

«У меня большие амбиции, я хочу победить на президентских выборах, я хочу, чтобы мы победили, поэтому мы дуем на холодную воду ... Прежде чем, что-то делать, я думаю. Я не нарушаю закон. Это моя позиция ... А Президент меня боится, кто знает, может я его заменю на этой должности», - отметил Ляшко.

Он добавил, что ставить вопрос о привлечении к ответственности Президента «за грабеж страны и доведение людей до ручки».

«Именно так, искусственным способом, фальсифицируя против нас дела, они хотят остановить нашу походку к победе. Но Господь нам поможет и украинцы», - надеется депутат.

Ляшко также заявил, что его команда инициировала внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения проектов закона о процедуре импичмента о ВСК и о снятии депутатской неприкосновенности, чтобы положить конец безнаказанности власти и сделать всех граждан, независимо от должностей, равны перед законом. И призвал депутатов из других фракций приобщаться за сбор подписей о проведении этого заседания.

