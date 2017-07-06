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| Политика | 14:51 | 22.07.2017
Суд закрыл дело против Олега Ляшко

Лидер РПЛ Олег Ляшко после завершения судебного заседания заявил, что Печерский райсуд закрыл дело против него относительно совместительства, открытия НАПК.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе политика.

Политик подчеркнул, что дело против него было сфальсифицировано НАПК ГПУ по заказу властей.

«Это дело было сфальсифицировано, мы сразу об этом говорили. Я точно знаю, что не занимался ничем другим, кроме депутатства, только избрался в Верховную Раду. НАПК по заказу властей сфальсифицировало это дело для того, чтобы попытаться нас дискредитировать. Они скрыли доказательства от сущности в моих действиях любого правонарушения, сфальсифицировали протокол. Очевидно для каждого, что за это надо нести ответственность», - отметил Ляшко, объяснив, что НАПК не приобщили к материалам дела копирует трудовой книжки, из которой четко видно, что он уволился с газеты, только стал народным депутатом.

Ляшко отметил, что намерен победить на следующих президентских выборах, поэтому добросовестно соблюдает закон.

«У меня большие амбиции, я хочу победить на президентских выборах, я хочу, чтобы мы победили, поэтому мы дуем на холодную воду ... Прежде чем, что-то делать, я думаю. Я не нарушаю закон. Это моя позиция ... А Президент меня боится, кто знает, может я его заменю на этой должности», - отметил Ляшко.

Он добавил, что ставить вопрос о привлечении к ответственности Президента «за грабеж страны и доведение людей до ручки».

«Именно так, искусственным способом, фальсифицируя против нас дела, они хотят остановить нашу походку к победе. Но Господь нам поможет и украинцы», - надеется депутат.

Ляшко также заявил, что его команда инициировала внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрения проектов закона о процедуре импичмента о ВСК и о снятии депутатской неприкосновенности, чтобы положить конец безнаказанности власти и сделать всех граждан, независимо от должностей, равны перед законом. И призвал депутатов из других фракций приобщаться за сбор подписей о проведении этого заседания.
 
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