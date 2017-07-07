Чтобы вывести страну из кризиса, политики должны отставить в сторону партийные флаги, - Вилкул
В эфире телеканала «Интер» сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул сказал: «То, что сейчас озвучил Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер о необходимости восстановления мира и объединении страны – это то, за что мы боремся уже три года. Замороженный конфликт – это вечная война. И решение может быть найдено только дипломатическим путем».
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу политика.
«Чтобы вывести страну из кризиса, политики должны отставить в сторону партийные флаги. Флаг должен быть только один – мирной Украины, - подчеркнул он. - Война – это синоним нищей Украины. Мир и поддержка промышленности – это «нормальная жизнь» и «развитие».
Падение промпроизводства по сравнению с 2013 годом – минус 23%. Даже в январе-июне 2017, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, индекс промышленной продукции упал на 0,4%.
«Каждый раз, когда коалиция блокирует принятие наших законов о поддержке промышленности, они увеличивают количество безработных. По официальным данным безработица выросла на 60% за три года, речь идет о миллионах человек. Только за границу уехали 8 млн украинцев», - сказал оппозиционер.
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