| Политика | 10:50 | 25.07.2017 Чтобы вывести страну из кризиса, политики должны отставить в сторону партийные флаги, - Вилкул В эфире телеканала «Интер» сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул сказал: «То, что сейчас озвучил Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер о необходимости восстановления мира и объединении страны – это то, за что мы боремся уже три года. Замороженный конфликт – это вечная война. И решение может быть найдено только дипломатическим путем». Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу политика. «Чтобы вывести страну из кризиса, политики должны отставить в сторону партийные флаги. Флаг должен быть только один – мирной Украины, - подчеркнул он. - Война – это синоним нищей Украины. Мир и поддержка промышленности – это «нормальная жизнь» и «развитие». Падение промпроизводства по сравнению с 2013 годом – минус 23%. Даже в январе-июне 2017, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, индекс промышленной продукции упал на 0,4%. «Каждый раз, когда коалиция блокирует принятие наших законов о поддержке промышленности, они увеличивают количество безработных. По официальным данным безработица выросла на 60% за три года, речь идет о миллионах человек. Только за границу уехали 8 млн украинцев», - сказал оппозиционер. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7