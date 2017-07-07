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| Политика | 08:42 | 26.07.2017
Депутаты от Радикальной партии добились снижения тарифов на водоснабжение в Верхнеднепровском районе

Народный депутат Украины от фракции Радикальной Партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка совместно с депутатами Днепропетровского областного и Верхнеднепровской районного советов добились снижения тарифов на водоснабжение и водоотведение для жителей Верхнеднепровского района Днепропетровской области. Об этом заявил Сергей Рыбалка, комментируя журналистам процесс пересмотра завышенных тарифов на воду, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу партии.

Он напомнил, что с 15 апреля 2017 года почти вдвое была повышена стоимость услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые предоставляет коммунальное предприятие «Верхнеднепровское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Днепропетровского областного совета». Так, было установлено тариф за водоснабжение и водоотведение на уровне 36 грн. с учетом НДС, а для бюджетных учреждений и предприятий – 72 грн. с НДС. Такой тариф, по словам Сергея Рыбалка, втрое выше, чем в Днепре и в Каменское.

«Учитывая такую несправедливость, взял этот вопрос под личный контроль. По моему поручению Верхнеднепровская районная организация Радикальной партии мгновенно отреагировала на ситуацию в районе. От местных депутатов были сразу же представлены коллективные депутатские обращения председателя Днепропетровского областного совета, председателей фракций областного совета и постоянной комиссии областного совета по вопросам коммунальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства. Все требовали пересмотреть установленные тарифы, которые являются слишком высокими и не соответствуют реальным доходам жителей Верхнеднепровска. Также было подано обращение к председателю Верхнеднепровского районного совета с просьбой срочно созвать внеочередную сессию районного совета для принятия обращения от имени депутатского корпуса в областной совет с требованием уменьшить установленные тарифы», - сказал Сергей Рыбалка.

Народный депутат рассказал, что 19 апреля 2017 года состоялась внеочередная сессия Верхнеднепровского районного совета, где было принято данное обращение и направлено в областной совет.

«Принципиальную позицию по снижению тарифов для населения заняла наша фракция в Днепропетровском областном совете. И уже 14 июля этого года тарифы были частично уменьшены решением сессии областного совета. Теперь тариф на водоснабжение и водоотвод для людей составляет 30 грн. с НДС, а для предприятий и бюджетных учреждений тариф не изменился. Нам удалось защитить наших людей, частично снизив стоимость услуг за воду. Мы с командой Радикальной партии продолжаем борьбу за снижение тарифов на водоснабжение для жителей Верхнеднепровского района Днепропетровской области. Мы не позволим издеваться над украинцами, устанавливая им драконовские тарифы», - отметил Сергей Рыбалка.
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