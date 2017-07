| Политика | 10:28 | 27.07.2017 Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства Президентом Украины выдан указ о потере гражданства Украины. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Государственной миграционной службы Украины. Прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом, является конституционной нормой. Основания для потери гражданства Украины перечислены в ст.19 закона Украины «О гражданстве Украины». К таким основаниям, в частности, относится, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия или приобретения лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого Закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов. Согласно статьям 24 и 25 Закона подготовка представлений о потере лицами гражданства Украины и вместе с необходимыми документами отправки на рассмотрение Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства, в зависимости от места жительства, осуществляется Государственной миграционной службой Украины и Министерством иностранных дел Украины, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины. Материалы по Михаилу Саакашвили, предоставленные Генеральной прокуратурой Украины, были получены от грузинской стороны, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии. По Конституции Украины Президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства. В целом, в период с 2012-го по 2017-й годы указами Президента Украины оформлено потерю гражданства относительно 314 человек. Следует отметить, что указа о лишении гражданства Михаила Саакашвили на сайте Президента Украины еще нет. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

