Александр Вилкул выступил за ужесточение ответственности за незаконное обращение с оружием.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«Создание частных «армий» и потеря контроля над оружием не могло не аукнуться. Украина погрузилась в перестрелки, убийства, взрывы машин. Я выступаю за ужесточение ответственности за незаконное обращение с оружием. Необходимо прекратить этот беспредел, при котором любой человек, выходя на улицу, рискует получить пулю или осколок», - заявил он.

Сопредседатель фракции Оппозиционный Блок Александр Вилкул отметил, что в мирной Польше максимальное наказание за незаконное обращение с оружием – 8 лет, в США – 10 лет, в Беларуси – 15 лет.

«Учитывая тревожную ситуацию, которая сложилась у нас, в Украине максимальный срок лишения свободы за незаконное обращение с оружием должен быть поднят с 7 до 12 лет», - отметил нардеп.

Такая норма будет заложена в соответствующий законопроект, который он разрабатывает.

Вилкул подчеркнул, что необходимо не только ужесточить ответственность преступников, но и активизировать работу правоохранительных органов.

«Оголтелые бандиты не боятся новой «селфи-полиции». А отдельные спецподразделения не могут остановить волну преступности, нафаршированной гранатами, пистолетами, автоматами, пулеметами и даже гранатометами».

Справочно:

В Украине в настоящее время, в соответствии с частью первой ст. 263 Уголовного кодекса, за незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами и боеприпасами (хранение, ношение, приобретение, продажа) наказание - лишение свободы от 3 до 7 лет.

