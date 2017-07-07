Фонд Вилкула «Украинская перспектива» продолжает помогать детским домам семейного типа, многодетным семьям и детям-сиротам

Фонд «Украинская перспектива» продолжает реализацию программы Александра Вилкула по поддержке семейных форм воспитания. Под его руководством были созданы около 100 детских домов семейного типа (ДДСТ) и более 300 приемных семей. Благодаря этому тысячи детей нашли маму и папу. Также Фонд оказывает системную помощь ДДСТ – передает продукты, медикаменты, бытовую технику и продолжает поддерживать фестиваль «Мама+я», в котором принимают участие дети-сироты и детки-воспитанники детских домой семейного типа.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Фонда.

На этой неделе на Днепропетровщине в Петропавловском районе волонтеры Фонда «Украинская перспектива» вместе с представителем Оппозиционного Блока Николаем Тупотиным поздравили с радостным событием детский дом семейного типа Александра и Ольги Некрасовых. Некрасовы уже заботятся о девяти детях, а сейчас они взяли на воспитание еще четверых.

По просьбе Ольги волонтеры Фонда передали материалы для ремонта в доме, бытовую технику и принадлежности для детей. И, конечно же, все ребята получили сладости.

«К сожалению, в сегодняшних реалиях не все готовы даже к одному ребенку. А семья Александра и Ольги Некрасовых дала жизнь троим и стала родной еще для десятерых детей-сирот. Это огромный подвиг. Благодаря им ребята обрели заботу, любовь, семью, маму, папу, братиков и сестричек. Это настоящие герои нашего времени», - сообщил Александр Вилкул.

От имени большой дружной семьи Ольга Некрасова поблагодарила Александра Вилкула и представителей Фонда за постоянную поддержку и внимание: «Эти прекрасные люди давно стали для нас друзьями и опорой. Когда бы мы не обратились, нам всегда помогут и поддержат – и по дому с ремонтом, и в заботе о детях».

Справочно: В 2014 году Фонд стал первой негосударственной организацией, которая начала оказывать системную помощь мирным людям, пострадавшим от войны – раненым и переселенцам. Также Фонд оказывает системную поддержку малоимущим, пенсионерам, многодетным семьям, детям-сиротам. За три года продукты, медикаменты, бытовую технику, наборы для новорожденных и другие предметы первой необходимости получили порядка 150 тысяч человек в 45 городах Украины.

