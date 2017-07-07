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| Политика | 18:08 | 31.07.2017
Уничтожив экономику и набрав колоссальные кредиты, власть вынудит Украину расплачиваться землей и миллионами гастарбайтеров, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул заявил, что уничтожив экономику и набрав колоссальные кредиты, власть вынудит Украину расплачиваться землей и миллионами гастарбайтеров.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

По данным Госстата, на 22% упало промышленное производство в 2017, посравнению с 2013 годом. Как при таком падении экономики можно погасить внешний долг, который уже составляет более 80% ВВП страны, превысив 1,7триллионагривен?», - сообщил Вилкул.

Вилкул отметил, что основу ВВП Украины традиционно формировали металлургическая, химическая, добывающая промышленности, энергетика, машино- и авиастроение.

«За три года их довели до глубочайшего кризиса. Украину превращают в аграрно-сырьевую страну третьего мира», - отметил он.

Падение в экономике касается не только 2014- 2016 гг. Данные статистики свидетельствуют, что в январе-июне 2017, по сравнения с аналогичным периодом 2016 выплавка стали сократилась на 9,7%, чугуна – на 21,1%, проката черного металла – на 9,8%, производство кокса и коксопродуктов- минус 23%.

В топливно-энергетическом комплексе – минус почти 6%.

В этом году Украина смогла продать только один самолет, при том, что авиазаводов у нас три, а на восьми автозаводах произведено меньше 3,5 тысяч автомобилей и автобусов, это как Volkswagen производит за 4 часа.

«Уничтожив экономику и набрав колоссальные кредиты, власть вынудит Украину расплачиваться землей и миллионами гастарбайтеров - украинцев, которые, потеряв работу внутри страны, будут вынуждены продолжать уезжать за границу.

Чтобы этого не произошло, главной задачей осенней сессии Верховной Рады должно стать принятие наших законопроектов в рамках Стратегии «Новая Индустриализация». Обязательным условием является восстановление мира и пресечение коррупции.

Мы также выступаем против «земельной реформы», - сообщил он.

В поддержку этих законопроектов уже поставили свои подписи более 700 тысяч украинцев по всей стране.
 
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Теги: Украина

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