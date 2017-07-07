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| Политика | 15:18 | 01.08.2017
Успешность Швеции, Австрии и других стран, выбравших нейтралитет – пример для Украины, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул заявил, что успешность Швеции, Австрии и других стран, выбравших нейтралитет – пример для Украины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«1 августа 1780 года Швеция объявила о вечном нейтралитете (средняя заработная плата в Австрии - 3 500 евро, в Швеции - 3 700 евро, в Швейцарии – 9 700 евро.В Украине - всего 220 евро).Нужны еще доказательства, чтобы Украина тоже стала нейтральной?», - сообщил он.

Вилкул подчеркнул, что Украине нужно прекратить быть вечной площадкой для конфликтов крупных геополитических игроков.

«Нам нужна сильная армия, как основа нашей независимости и действенные международные договора, как основа нашей безопасности. Но, главное – нам необходимо решение, которое обеспечит развитие. И этим решением является нейтралитет», - сказал Вилкул.

Среди европейских стран, которые придерживаются нейтралитета - Швеция, Швейцария (предпочла даже не вступать в ЕС), Австрия, Ирландия, Финляндия.
Вилкул отметил, что такой особый правовой статус и политика неучастия в военных союзах и блоках отнюдь не означают стремления к изоляции от остального мира. «Например, несмотря на внеблоковый статус Швейцарии, на территории страны расположены штаб-квартиры большинства международных организаций: Европейского Отделения ООН, Всемирной организации здравоохранения, Международного Комитета Красного Креста, Всемирной торговой организации и т.д.», - сказал оппозиционер.

Также он подчеркнул, что Ирландия, нейтралитет которой был основан, прежде всего, на непростой истории отношений с Великобританией, является сегодня настоящей европейской силиконовой долиной. Страна активно привлекает международных гигантов в данной сфере: Microsoft, Amazon, Google, Oracle, Dell, Apple, SanDisk, Kingston, Facebook, Intel, HP, Eircom, EMC, IBM и т.д. Это в том числе позволило в 2015 экономике Ирландии вырасти на 26%, что считается абсолютным мировым рекордом.

Ранее, 8 июня 2017 года провластные партии в Верховной Раде проголосовали за Закон, устанавливающий курс Украины на приобретение членства в НАТО. Оппозиционный блок голосовал «против».

Напомним, в Страсбурге и Брюсселе во время встреч с европейским политиками и руководством Европейского парламента Александр Вилкул системно отстаивал важность прагматичного подхода в вопросах внешней политики Украины.
 
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Теги: Украина

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