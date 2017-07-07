Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
02.08.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Правила ввоза и использование автомобилей с ЕС»
02.08.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Профилактика и здоровье женщины во время беременности, родов и грудного вскармливания»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Политика | 10:28 | 02.08.2017
Чтобы 8 млн гастарбайтеров вернулись в Украину, нужно сначала вернуть в нашу страну мир и уверенность в будущем, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул заявил, для того, чтобы 8 млн гастарбайтеров вернулись в Украину, нужно сначала вернуть в нашу страну мир и уверенность в будущем.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«По информации польского Управления по делам иностранцев, в 2017 году более 60% мигрантов, которые подали заявления на вид на жительство в республике – это украинцы.
Посмотрите официальную статистику, предоставленную поляками. С начала этого годаиз более 100 тыс. иностранцев, попросивших вид на жительство, украинцев больше всего - 66 тыс., далее следуют белорусы - 5 тыс., индийцы - 4 тыс., китайцы - 3,5 тыс. и вьетнамцы - 3 тыс.

Чтобы 8 млн гастарбайтеров вернулись в Украину, нужно сначала вернуть в нашу страну мир и уверенность в будущем»», - сообщил он.

«По сообщениям в СМИ, эксперты отмечают рост эмиграции из Украины, начиная с 2015 года, связанный с потерей работы, войной и затяжным кризисом. Результаты социсследования Research&BrandingGroup показали, что наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи: 55% украинцев в возрасте до 30 лет готовы покинуть страну. Таким образом, Украинатеряет тех, кто может работать, платить налоги, создавать семьи и свой социальный капитал на будущее», - говорится в сообщении.

Вилкул подчеркнул, что восстановление мира и экономики, поддержка промышленности, создание новых рабочих мест, рост зарплат и пенсий,– это ключевые законопроекты, которые разработаны Оппозиционным блоком, и за которые Рада должна проголосовать, чтобы остановить отток населения. В поддержку этих законопроектов уже поставили свои подписи более 700 тыс. человек по всей Украине.
 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������
Теги: Украина

Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
01.08.2017 16:07 На авиафест «Вільне небо» зрителей будут подвозить почти 70 автобусов
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
Последние новости
02.08.2017
11:44		 Сегодня трамваи Днепра изменят графики и маршруты курсирования
02.08.2017
11:34		 Урожай-2017: на Днепропетровщине завершается сбор ранних зерновых
02.08.2017
11:19		 В Обуховке строят садик, аналогов которому еще нет в Украине - Валентин Резниченко
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика