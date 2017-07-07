Чтобы 8 млн гастарбайтеров вернулись в Украину, нужно сначала вернуть в нашу страну мир и уверенность в будущем, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул заявил, для того, чтобы 8 млн гастарбайтеров вернулись в Украину, нужно сначала вернуть в нашу страну мир и уверенность в будущем.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«По информации польского Управления по делам иностранцев, в 2017 году более 60% мигрантов, которые подали заявления на вид на жительство в республике – это украинцы.

Посмотрите официальную статистику, предоставленную поляками. С начала этого годаиз более 100 тыс. иностранцев, попросивших вид на жительство, украинцев больше всего - 66 тыс., далее следуют белорусы - 5 тыс., индийцы - 4 тыс., китайцы - 3,5 тыс. и вьетнамцы - 3 тыс.

Чтобы 8 млн гастарбайтеров вернулись в Украину, нужно сначала вернуть в нашу страну мир и уверенность в будущем»», - сообщил он.

«По сообщениям в СМИ, эксперты отмечают рост эмиграции из Украины, начиная с 2015 года, связанный с потерей работы, войной и затяжным кризисом. Результаты социсследования Research&BrandingGroup показали, что наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи: 55% украинцев в возрасте до 30 лет готовы покинуть страну. Таким образом, Украинатеряет тех, кто может работать, платить налоги, создавать семьи и свой социальный капитал на будущее», - говорится в сообщении.

Вилкул подчеркнул, что восстановление мира и экономики, поддержка промышленности, создание новых рабочих мест, рост зарплат и пенсий,– это ключевые законопроекты, которые разработаны Оппозиционным блоком, и за которые Рада должна проголосовать, чтобы остановить отток населения. В поддержку этих законопроектов уже поставили свои подписи более 700 тыс. человек по всей Украине.

